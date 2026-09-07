Συναρπαστικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!

Δύο σημαντικά ντοκιμαντέρ, έρχονται στη Nova τις Τρίτες του Σεπτεμβρίου

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«Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε
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Ξεχωριστές ιστορίες γυναικών κάνουν πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Novalifε μέσα από τις «Ιστορίες Γυναικών» κάθε Τρίτη στις 21:00! Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές είναι «The Pink Pill: Sex, Drugs & Who Has Control» (8/9), «Barbie Uncovered: A Dream House Divided» (22/9)  ενώ θα  θυμηθούν ξανά το ντοκιμαντέρ «Spacewoman» (1/9), «Olympia» (15/9) και «Prime Minister» (29/9).

Συναρπαστικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!

Στο ντοκιμαντέρ «The Pink Pill: Sex, Drugs & Who Has Control» που θα προβληθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου (2020, διάρκειας 90’) οι συνδρομητές θα δουν πως γιατροί, ακτιβιστές και η επιχειρηματίας Σίντι Έκερτ αγωνίζονται για την έγκριση του πρώτου φαρμάκου για τη χαμηλή σεξουαλική επιθυμία στις γυναίκες, αποκαλύπτοντας τις ανισότητες στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής υγείας. 

Συναρπαστικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!

Η συνέχεια (22/9, 21:00) περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ «Barbie Uncovered: A Dream House Divided» (2024, διάρκειας 91’). Η δημιουργία της Barbie χάρισε τεράστια επιτυχία στους Ρουθ Χάντλερ και Τζακ Ράιαν, όμως η συνεργασία τους κατέληξε σε σκληρή σύγκρουση. Πίσω από τη διάσημη κούκλα κρύβονται αγωγές, υπερβολές και μια μάχη για την πατρότητά της. 

Συναρπαστικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!

Απόλαυσε τις «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Συναρπαστικές «Ιστορίες Γυναικών» σε Α’ προβολή στο Novalifε!
 

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