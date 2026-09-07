AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές

Σε Alfa Romeo, Avatr, Changan, Fiat, Hyundai, Jeep, Kia, Leapmotοr

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AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές
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Σε σημαντική αναδιάρθρωση της διοικητικής της δομής προχωρά η AUTOHELLAS, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της στον χώρο του αυτοκινήτου, πρωτοπορώντας στις εξελίξεις της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σημαντική επέκταση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με την προσθήκη νέων μαρκών αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της ευελιξίας και της οργανωτικής λειτουργίας των εισαγωγικών εταιριών.

AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές

Ο Ανδρέας Χριστοφορίδης, μετά από μια επιτυχημένη πορεία και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του Ομίλου, αποχωρεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, για προσωπικούς λόγους, από τη θέση του Γενικού Διευθυντή των Εισαγωγικών Εταιριών Αυτοκινήτων.

AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές

Τη θέση αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ψυλλάκης, ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της ελληνικής και διεθνούς αγοράς αυτοκινήτου. Ο κ. Ψυλλάκης κατείχε ηγετικές θέσεις στη Mercedes-Benz στην Ελλάδα, τη Βραζιλία, τη Νότια Κορέα, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχοντας αποκτήσει σημαντική διεθνή εμπειρία στη διοίκηση και ανάπτυξη οργανισμών του κλάδου.
Νέα διοικητική δομή για τις εταιρίες του Ομίλου .Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, οι βασικές αλλαγές στις διοικητικές θέσεις έχουν ως εξής:

AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές
Ο Μάριος Μπαρκής αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση των HYUNDAI HELLAS και KIA HELLAS

AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές

Έχοντας ως Διευθυντές Μαρκών (Brand Directors) τους κκ. Κωνσταντίνο Μάτη.

AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές

και τον κύριο Σπύρο Χατζηπάνη αντίστοιχα.

AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές

Ο Άγγελος Στεφανόπουλος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση των CHANGAN και AVATR, διατηρώντας παράλληλα την ευθύνη για τους τομείς Digital Transformation και CRM/CX.

AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές
Ο Ευάγγελος Καλογηράτος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση των FIAT, ALFA ROMEO, JEEP, LEAPMOTOR και LEPAS, διαδεχόμενος τον Γιώργο Μπακόπουλο, ο οποίος αποχωρεί από τον Όμιλο. Ο κ. Καλογηράτος διαθέτει μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον χώρο του αυτοκινήτου, έχοντας εργαστεί σε θέσεις ευθύνης για τις μάρκες Suzuki, Volkswagen, Audi και Skoda.

AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές
Ο Νάσος Δέδες επιστρέφει στο δυναμικό του Ομίλου και αναλαμβάνει, μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Βερναρδάκη, τη θέση του Διευθυντή Marketing της HYUNDAI HELLAS.· Ο Νικήτας Οικονόμου αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων της AVATR, της νέας μάρκας που εντάχθηκε στην CHANGAN HELLAS.

AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές
Ο Ιωάννης Ζωγράφος, με μακρόχρονη και επιτυχημένη εμπειρία στα τμήματα πωλήσεων των TOYOTA και LEXUS, αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Πωλήσεων της XPENG.

AUTOHELLAS: Όλες οι οργανωτικές αλλαγές
 Ο Βασίλης Παπαναστασίου αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή After Sales για όλες τις μάρκες της ITALIAN MOTION, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη επαγγελματική του εμπειρία στη Ford Motor Hellas.Ο κ. Παπαναστασίου διαδέχεται τον Fausto Buganza ο οποίος αποχωρεί από τον Όμιλο μετά από πολυετή και επιτυχημένη πορεία στο After Sales των εταιριών FIAT, ALFA ROMEO, JEEP και LEAPMOTOR.

Οι νέες διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές αντανακλούν τη διεύρυνση του Ομίλου της AUTOHELLAS στον χώρο του αυτοκινήτου και τη στρατηγική του για τη δημιουργία μιας ακόμη πιο ευέλικτης και αποτελεσματικής οργανωτικής δομής, ικανής να υποστηρίξει την ανάπτυξη των υφιστάμενων και νέων μαρκών του.Η AUTOHELLAS ευχαριστεί θερμά τα στελέχη που ολοκληρώνουν την πορεία τους στον Όμιλο για τη σημαντική συνεισφορά τους και εύχεται κάθε επιτυχία στη νέα τους

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