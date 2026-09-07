Η Shell φέρνει την Ducati και την Playmobil, αποκλειστικά στα πρατήριά της

Marc Márquez και Francesco Bagnaia γίνονται συλλεκτικές φιγούρες

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Αυτοκινητο
Η Shell Φέρνει Την Ducati Και Την Playmobil Στα Πρατήριά Της
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Η Shell στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Playmobil, παρουσιάζει μια μοναδική πρωτοβουλία για τους fans της Ducati και του MotoGP, δημιουργώντας για πρώτη φορά, συλλεκτικές φιγούρες των δύο διάσημων πρωταθλητών Marc Márquez και Francesco Bagnaia.

Οι δύο κορυφαίοι αναβάτες, που αγωνίστηκαν στην ομάδα Ducati MotoGP 2025, αποτυπώνονται σε φιγούρες Playmobil συνοδευόμενοι από τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες τους, ενώ τα συγκεκριμένα σετ είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω του δικτύου πρατηρίων Shell.

Η Shell φέρνει την Ducati και την Playmobil, αποκλειστικά στα πρατήριά της

H πρωτοβουλία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ελληνική ομάδα της Shell, με αφορμή δύο σημαντικές επετείους: τα 100 χρόνια παρουσίας της Shell στην Ελλάδα και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ducati. Με αφετηρία την κοινή αυτή επέτειο καθώς και το πάθος των δυο brands για τους αγώνες μοτοσυκλέτας, η ενέργεια εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Shell για δημιουργία ξεχωριστών προνομίων και εμπειριών για τους πελάτες της και τα μέλη του Shell GO+, 

Η προτεινόμενη λιανική τιμή κάθε σετ, που περιλαμβάνει μία φιγούρα και μία μοτοσυκλέτα, είναι 14,90€. Ωστόσο, οι χρήστες του προγράμματος επιβράβευσης Shell GO+ μπορούν να αποκτήσουν τις συλλεκτικές φιγούρες με ιδιαίτερα προνομιακούς τρόπους:

•    Σε τιμή προσφοράς 9,90€ με αγορά 25 λίτρων V-Power (VP98, VPD ή VPR) και χρήση του προγράμματος προνομίων Shell GO+.
•    Με εξαργύρωση 3.000 πόντων Shell GO+.

Τα προϊόντα είναι ήδη διαθέσιμα στο δίκτυο πρατηρίων Shell.

Η Shell φέρνει την Ducati και την Playmobil, αποκλειστικά στα πρατήριά της

Σχετικά με την Coral – Shell Licensee

Τον Ιούνιο του 2010, η Motor Oil, απέκτησε όλες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Shell στην Ελλάδα. Μετά την εξαγορά, η Shell Hellas Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1926, μετονομάστηκε σε Coral Α.Ε., διαθέτοντας σχεδόν 800 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell. Το 2022 βγήκαν στην Ελληνική αγορά τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα  Shell V-Power με 100% καθαριστική δράση. Συνολικά η εταιρεία αγγίζει μερίδιο αγοράς στα καύσιμα κίνησης 23% αποτελώντας πάντοτε την 1η επιλογή του πελάτη και του συνεργάτη. Ο αριθμός των απασχολουμένων της εταιρείας ξεπερνά τα 320 άτομα. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της. Παράλληλα οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και τη ναυτιλία.

H Coral συμμετέχει κατά 100% στις εταιρείες ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια και στην CORAL PRODUCTS AND TRADING η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών. Επίσης η Coral συμμετέχει με ποσοστό 37,5% στην εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών RAPI A.E. και με ποσοστό 49% στην εταιρεία εμπορίας αεροπορικών καυσίμων Shell & MOH Aviation Fuels A.E. Η Coral δραστηριοποιείται από το 2017 στην αγορά λιανικής εμπορίας της Κύπρου μέσω της θυγατρικής της Coral Energy Products Cyprus Limited η οποία λειτουργεί 41 πρατήρια. Παρομοίως, η Coral δραστηριοποιείται από το 2018 στην αγορά της Σερβίας μέσω της θυγατρικής της Coral SRB d.o.o Beograd η οποία λειτουργεί 11 πρατήρια. Επίσης τον Ιανουάριο του 2021 η Coral ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Κροατική αγορά, διαθέτοντας πλέον 35 πρατήρια. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2021 η Coral Fuels DOOEL Skopje λειτουργεί 4 πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025 άνοιξαν και τα πρώτα πρατήρια στην Αλβανία.  Επιπροσθέτως η Εταιρεία έχει ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα loyalty της αγοράς, με παραπάνω από 1 εκατομμύριο συνδρομητές και πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας. 

Το 2022 συνεχίστηκε η τοποθέτηση ηλεκτροφώτιστων σε πρατήρια πόλεως, εκτός από αυτά των αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εξοπλιστεί από το 2020, δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες να εφοδιάζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα σε 107 συνολικά πρατήρια μας και 35 πρατήρια συνεργατών σε όλη την χώρα. Αναπτύσσεται, επίσης, το δίκτυο της εταιρείας σε εγκαταστάσεις υγραερίου με συνολικό αριθμό 100 ιδιολειτουργούμενων πρατήριων που προσφέρουν Autogas. 

Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη τήρηση των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών και του κώδικα δεοντολογίας,  που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαρκούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφουγκράζεται τα σύγχρονα αιτήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας μας. 

Επισκεφτείτε :
www.shell.gr     www.coralenergy.gr
Instagram:     @ShellStations.gr     www.instagram.com/shellstations.gr
Tik Tok        @shellstations.gr    www.tiktok.com/@shellstations.gr
Facebook:     @ShellStationsGRCY     www.facebook.com/ShellStationsGRCY 
YouTube:     @CoralShellLicensee      www.youtube.com/@CoralShellLicensee
 

 

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