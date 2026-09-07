Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα. To Star και ο Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκαν στα Οινόφυτα, όπου κατέληξε το μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους.

Όπως μετέφερε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο δημοσιογράφος, η περιοχή έχει γεμίσει με συντρίμμια του μαχητικού αεροσκάφους, καθώς μεταλλικά τμήματα της ατράκτου έχουν διασκορπιστεί σε πολλά σημεία. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι εντόπισαν διάφορα κομμάτια του αεροσκάφους, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι Αρχές απομακρύνουν τα ευρήματα από το σημείο στο πλαίσιο της έρευνας.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να αξιοποιηθεί υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου οι ερευνητές να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα από την πορεία του μαχητικού πριν από τη συντριβή και να εξετάσουν καρέ καρέ τις τελευταίες στιγμές της πτήσης.

Τανάγρα: «Έπεφταν φλεγόμενα κομμάτια πάνω από τα σπίτια»

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές κατοίκων που βρέθηκαν κοντά στο σημείο της συντριβής.

Όπως ανέφεραν, την ώρα της πτώσης βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους, όταν άκουσαν έναν πολύ ισχυρό κρότο. Αμέσως μετά, είδαν κομμάτια του αεροσκάφους να πέφτουν στην περιοχή, ενώ σε διάφορα σημεία εκδηλώθηκαν φωτιές.

«Περνούσαν συνέχεια από πάνω τα αεροπλάνα. Το ξέραμε. Ακούσαμε έναν μεγάλο κρότο, έναν θόρυβο. Πέφτανε κομμάτια ταυτόχρονα. Υπήρχε ένας πανικός. Πήγαμε να βγούμε έξω. Είχαν πάρει φωτιά όλα», περιέγραψε κάτοικος στο Star και πρόσθεσε: «Αφού ακούσαμε τη βαβούρα, ακούσαμε ένα μπαμ. Μαζί με αυτό, ξέρεις, πηγαίνεις... Αν έχει σεισμό, κουνήθηκε το σπίτι. Τα πράγματα από μέσα ήταν κάπως περίεργα και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε».

Τα σενάρια που εξετάζονται για την πτώση του Phantom

Ένα είναι το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο μετά την τραγωδία στην Τανάγρα: τι συνέβη και τι ήταν αυτό που οδήγησε στην πτώση του Phantom με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο έμπειροι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ανέλυσε τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται, επισημαίνοντας ότι οι δύο πιλότοι ήταν άρτια εκπαιδευμένοι και είχαν την απαιτούμενη εμπειρία για να εκτελούν πτήσεις υψηλών απαιτήσεων.

1. Μηχανική βλάβη ή αστοχία υλικού

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι να παρουσιάστηκε κάποια μηχανική βλάβη ή αστοχία υλικού κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Όπως εξήγησε ο κ. Φραγκούλης, ακόμη και σε ένα αεροσκάφος που συντηρείται και ελέγχεται σχολαστικά, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας απρόοπτης βλάβης, η οποία μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή.

2. Πρόβλημα στον κινητήρα – Ενδεχόμενο εισρόφησης πουλιού

Ένα δεύτερο σενάριο αφορά πιθανό πρόβλημα σε έναν από τους δύο κινητήρες. Μεταξύ των ενδεχομένων που τέθηκαν είναι και η πιθανότητα να εισήλθε πουλί στον κινητήρα, δεδομένου ότι το Phantom πετούσε σε πολύ χαμηλό ύψος.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η απώλεια ισχύος σε έναν κινητήρα, σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα και την κλειστή στροφή που εκτελούσε το αεροσκάφος, θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την ανάκτηση ύψους.

3. Ανθρώπινος παράγοντας

Το τρίτο σενάριο αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα. Ωστόσο, ο κ. Φραγκούλης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο λάθους από την πλευρά των πιλότων, υπογραμμίζοντας την υψηλή τους εκπαίδευση και εμπειρία.

Όπως εξήγησε, οι δύο χειριστές εκτελούσαν μια απαιτητική πτήση χαμηλού ύψους, με ταχύτητα περίπου 500 χιλιομέτρων την ώρα και απότομη στροφή. Πρόκειται για διαδικασίες στις οποίες, όπως εξήγησε, οι χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας εκπαιδεύονται συστηματικά.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η πορεία του αεροσκάφους πριν από τη συντριβή. Όπως εξήγησε ο κ. Φραγκούλης, το Phantom εκτελούσε χαμηλή πτήση και επιχείρησε απότομη στροφή, πριν ανέβει ξανά σε μεγαλύτερο ύψος. Κατά την πορεία του, φέρεται να προσέκρουσε με το φτερό του σε ξύλινη κολώνα υψηλής τάσης στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, πριν καταλήξει στον κάμπο των Οινοφύτων.

Όπως ανέφερε ο κ. Φραγκούλης, στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας ήταν το αεροσκάφος να κινηθεί σε χαμηλό ύψος και στη συνέχεια να εμφανιστεί μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από έμπειρους αξιωματικούς, μηχανικούς και ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας. Το πόρισμα αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

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