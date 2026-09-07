Το Star στο σημείο που έπεσε το Phantom - Εικόνες από τα συντρίμμια

«Έπεφταν φλεγόμενα κομμάτια πάνω από τα σπίτια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.26 , 15:22 Φινλανδία: Νεαρός κατηγορείται για κακοποίηση 361 παιδιών μέσω social media
07.09.26 , 15:18 Ελληνοτουρκικά: συνεχίζει να προκαλεί η Άκγυρα, σε ένα θερμό φθινόπωρο
07.09.26 , 15:17 Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
07.09.26 , 14:51 Αναπάντητα τα ερωτήματα για την υπόθεση του εγκλήματος της Κυψέλης
07.09.26 , 14:38 Εκλογές Σαξονίας: Τι σηματοδοτεί η κατακόρυφη άνοδος του AfD;
07.09.26 , 14:33 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστους φυσικούς χυμούς - «Μην τους καταναλώνετε»
07.09.26 , 14:32 PEUGEOT 408: Σαρώνει στις πωλήσεις
07.09.26 , 14:25 Απόπειρα δολοφονίας 55χρονου στα Πατήσια, με πυροβολισμούς
07.09.26 , 14:20 Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ό, τι δε σε σκοτώνει... »
07.09.26 , 14:15 ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα
07.09.26 , 14:09 Τι είναι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά και πώς λειτουργεί
07.09.26 , 14:00 Επιστροφή στη δουλειά μετά τις διακοπές: Πώς θα το κάνεις ανώδυνα
07.09.26 , 13:45 Το Star στο σημείο που έπεσε το Phantom - Εικόνες από τα συντρίμμια
07.09.26 , 13:41 Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στα Κουφονήσια
07.09.26 , 13:32 Η Shell φέρνει την Ducati και την Playmobil, αποκλειστικά στα πρατήριά της
ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα
Πότε αλλάζει ο καιρός - Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστους φυσικούς χυμούς - «Μην τους καταναλώνετε»
Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ό, τι δε σε σκοτώνει... »
Θεσσαλονίκη: Πώς έπεσε η 13χρονη από μπαλκόνι ξενοδοχείου
Τι είναι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά και πώς λειτουργεί
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Στάνκογλου για χωρισμό : «Είμαι με τα παιδιά τις μισές μέρες της βδομάδας»
Ιωάννα Τούνη: Βόλτα στους δρόμους του Παρισιού, κρατώντας μία σφουγγαρίστρα
Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα, με το μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους να έχει βρεθεί στα Οινόφυτα.
  • Κάτοικοι ανέφεραν ότι είδαν κομμάτια του αεροσκάφους να πέφτουν και φωτιές να εκδηλώνονται στην περιοχή.
  • Εξετάζονται σενάρια όπως μηχανική βλάβη, πρόβλημα στον κινητήρα ή ανθρώπινος παράγοντας για την πτώση του αεροσκάφους.
  • Οι δύο πιλότοι ήταν έμπειροι και εκπαιδευμένοι, εκτελώντας απαιτητική πτήση χαμηλού ύψους.
  • Η έρευνα συνεχίζεται με τη χρήση υλικού από κάμερες ασφαλείας για να ανασυνθέσει την πορεία του αεροσκάφους.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα. To Star και ο Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκαν στα Οινόφυτα, όπου κατέληξε το μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους. 

Τανάγρα: Η αυτοθυσία των πιλότων και τα τελευταία δευτερόλεπτα του Phantom

Όπως μετέφερε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο δημοσιογράφος, η περιοχή έχει γεμίσει με συντρίμμια του μαχητικού αεροσκάφους, καθώς μεταλλικά τμήματα της ατράκτου έχουν διασκορπιστεί σε πολλά σημεία. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι εντόπισαν διάφορα κομμάτια του αεροσκάφους, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι Αρχές απομακρύνουν τα ευρήματα από το σημείο στο πλαίσιο της έρευνας. 

Τανάγρα: «Μεγάλωσε μέσα στα Phantom» - «Ήθελε να προστατεύει την πατρίδα»

Τανάγρα

Πτώση Phantom Τανάγρα

Την ίδια ώρα, αναμένεται να αξιοποιηθεί υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου οι ερευνητές να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα από την πορεία του μαχητικού πριν από τη συντριβή και να εξετάσουν καρέ καρέ τις τελευταίες στιγμές της πτήσης.

Το σημείο που έπεσε το Phantom στην Τανάγρα

Το Star στο σημείο που συνετρίβη το Phantom στην Τανάγρα

Τανάγρα: «Έπεφταν φλεγόμενα κομμάτια πάνω από τα σπίτια» 

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές κατοίκων που βρέθηκαν κοντά στο σημείο της συντριβής. 

Όπως ανέφεραν, την ώρα της πτώσης βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους, όταν άκουσαν έναν πολύ ισχυρό κρότο. Αμέσως μετά, είδαν κομμάτια του αεροσκάφους να πέφτουν στην περιοχή, ενώ σε διάφορα σημεία εκδηλώθηκαν φωτιές. 

«Περνούσαν συνέχεια από πάνω τα αεροπλάνα. Το ξέραμε. Ακούσαμε έναν μεγάλο κρότο, έναν θόρυβο. Πέφτανε κομμάτια ταυτόχρονα. Υπήρχε ένας πανικός. Πήγαμε να βγούμε έξω. Είχαν πάρει φωτιά όλα», περιέγραψε κάτοικος στο Star και πρόσθεσε: «Αφού ακούσαμε τη βαβούρα, ακούσαμε ένα μπαμ. Μαζί με αυτό, ξέρεις, πηγαίνεις... Αν έχει σεισμό, κουνήθηκε το σπίτι. Τα πράγματα από μέσα ήταν κάπως περίεργα και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε». 

Τα σενάρια που εξετάζονται για την πτώση του Phantom

Ένα είναι το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο μετά την τραγωδία στην Τανάγρα: τι συνέβη και τι ήταν αυτό που οδήγησε στην πτώση του Phantom με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο έμπειροι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ανέλυσε τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται, επισημαίνοντας ότι οι δύο πιλότοι ήταν άρτια εκπαιδευμένοι και είχαν την απαιτούμενη εμπειρία για να εκτελούν πτήσεις υψηλών απαιτήσεων. 

1. Μηχανική βλάβη ή αστοχία υλικού 

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι να παρουσιάστηκε κάποια μηχανική βλάβη ή αστοχία υλικού κατά τη διάρκεια της πτήσης. 

Όπως εξήγησε ο κ. Φραγκούλης, ακόμη και σε ένα αεροσκάφος που συντηρείται και ελέγχεται σχολαστικά, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας απρόοπτης βλάβης, η οποία μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή. 

2. Πρόβλημα στον κινητήρα – Ενδεχόμενο εισρόφησης πουλιού 

Ένα δεύτερο σενάριο αφορά πιθανό πρόβλημα σε έναν από τους δύο κινητήρες. Μεταξύ των ενδεχομένων που τέθηκαν είναι και η πιθανότητα να εισήλθε πουλί στον κινητήρα, δεδομένου ότι το Phantom πετούσε σε πολύ χαμηλό ύψος. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, η απώλεια ισχύος σε έναν κινητήρα, σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα και την κλειστή στροφή που εκτελούσε το αεροσκάφος, θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την ανάκτηση ύψους. 

3. Ανθρώπινος παράγοντας 

Το τρίτο σενάριο αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα. Ωστόσο, ο κ. Φραγκούλης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο λάθους από την πλευρά των πιλότων, υπογραμμίζοντας την υψηλή τους εκπαίδευση και εμπειρία. 

Όπως εξήγησε, οι δύο χειριστές εκτελούσαν μια απαιτητική πτήση χαμηλού ύψους, με ταχύτητα περίπου 500 χιλιομέτρων την ώρα και απότομη στροφή. Πρόκειται για διαδικασίες στις οποίες, όπως εξήγησε, οι χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας εκπαιδεύονται συστηματικά. 

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η πορεία του αεροσκάφους πριν από τη συντριβή. Όπως εξήγησε ο κ.  Φραγκούλης, το Phantom εκτελούσε χαμηλή πτήση και επιχείρησε απότομη στροφή, πριν ανέβει ξανά σε μεγαλύτερο ύψος. Κατά την πορεία του, φέρεται να προσέκρουσε με το φτερό του σε ξύλινη κολώνα υψηλής τάσης στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, πριν καταλήξει στον κάμπο των Οινοφύτων. 

Όπως ανέφερε ο κ. Φραγκούλης, στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας ήταν το αεροσκάφος να κινηθεί σε χαμηλό ύψος και στη συνέχεια να εμφανιστεί μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος. 

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από έμπειρους αξιωματικούς, μηχανικούς και ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας. Το πόρισμα αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.  

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΝΑΓΡΑ
 |
PHANTOM
 |
ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
 |
ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΑΕΟΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Ήχησε το 112 - Σηκώθηκαν Εναέρια
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί Πολύ Γνωστούς Φυσικούς Χυμούς
Ελλαδα
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστους φυσικούς χυμούς - «Μην τους καταναλώνετε»
Θεσσαλονίκη: Πώς Έπεσε Η 13χρονη Από Μπαλκόνι Ξενοδοχείου
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Πώς έπεσε η 13χρονη από μπαλκόνι ξενοδοχείου
Πατήσια: Πυροβόλησαν 55χρονο Έξω Από Το Σπίτι Του
Ελλαδα
Πατήσια: Πυροβόλησαν άνδρα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του
Σχολεία: Τι Ώρα Θα Γίνει Ο Αγιασμός Στις 11 Σεπτεμβρίου
Ελλαδα
Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία
Τανάγρα: Η Αυτοθυσία Των Πιλότων - Τα Σενάρια Της Πτώσης
Ελλαδα
Τανάγρα: Η αυτοθυσία των πιλότων και τα τελευταία δευτερόλεπτα του Phantom
Θεσσαλονίκη: Πτώση 13χρονης Από Τον 5ο Όροφο
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου
Όμορφοι Προορισμοί Για Διακοπές Τον Σεπτέμβριο
Ελλαδα
Διακοπές τον Σεπτέβριο: Οι κορυφαίοι προορισμοί για εξορμήσεις
Κόνιτσα: Φωτιά στην Τραπεζίτσα για 8η μέρα – 112 και μάχη
Ελλαδα
Κόνιτσα: Για 8η μέρα καίει ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Τραπεζίτσα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top