Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 13χρονη κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου.
  • Η πτώση συνέβη στην περιοχή του Βαρδαρίου και το κορίτσι εντοπίστηκε στην πρασιά του ξενοδοχείου.
  • Η Πυροσβεστική ανέσυρε τη 13χρονη και το ΕΚΑΒ την μετέφερε στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα.
  • Η αστυνομία συλλέγει μαρτυρίες από το προσωπικό του ξενοδοχείου για την υπόθεση.
  • Αναζητούνται δύο άτομα που ήταν μαζί με το κορίτσι τη στιγμή της πτώσης.

Ένα 13χρονο κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου

Κρήτη: Διασωληνωμένο 2χρονο αγοράκι μετά από πτώση από μπαλκόνι

13χρονη έπεσε από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη

13χρονη έπεσε από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη - thestival.gr

Όπως αναφέρει το thestival.gr το κορίτσι εντοπίστηκε στην πρασιά του ξενοδοχείου στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδαρίου. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική που ανέσυρε τη 13χρονη από το σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.

Αχαΐα: Πτώση 14χρονου από μπαλκόνι - Υποχώρησαν κάγκελα

Η αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, έχει συλλέξει μαρτυρίες από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνται δύο άτομα, που φέρονται να ήταν μαζί με το κορίτσι τη στιγμή της πτώσης της. 
 

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