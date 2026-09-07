Ένα 13χρονο κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου.

13χρονη έπεσε από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη - thestival.gr

Όπως αναφέρει το thestival.gr το κορίτσι εντοπίστηκε στην πρασιά του ξενοδοχείου στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδαρίου. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική που ανέσυρε τη 13χρονη από το σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.

Η αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, έχει συλλέξει μαρτυρίες από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνται δύο άτομα, που φέρονται να ήταν μαζί με το κορίτσι τη στιγμή της πτώσης της.

