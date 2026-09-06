Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν εμπορευματικό Boeing 767-300 που εκτελούσε πτήση για την Amazon Prime Air βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση, κατέληξε κοντά σε δρόμο και εκδηλώθηκε φωτιά.

Το αεροσκάφος ήταν η πτήση 7598 της 21 Air, με αφετηρία το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο και προορισμό το Μαϊάμι.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν από το σημείο δείχνουν το Boeing ακινητοποιημένο εκτός του χώρου του αεροδρομίου, με πυκνό μαύρο καπνό και φλόγες γύρω από την άτρακτο.

NEW: An Amazon Prime Air Boeing 767 cargo jet overran the runway at Miami International Airport and caught fire.



Heavy black smoke visible from across the city.



The FAA issued a ground stop. pic.twitter.com/RNL2db0GRI — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 21:00 ώρα Ελλάδας. Οι πρώτες πληροφορίες από τις αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι το αεροσκάφος υπερέβη το τέλος του διαδρόμου κατά την προσγείωση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι-Dade ανέφερε ότι οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το αεροσκάφος να φλέγεται. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότερα από 60 μέλη και περίπου 60 μονάδες, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διαχείριση του περιστατικού.

Τραυματίες στο περιστατικό με το Boeing 767 στο Μαϊάμι

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημος απολογισμός για τον ακριβή αριθμό ή τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Ωστόσο, από τις αρχικές ενημερώσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έγινε γνωστό ότι υπάρχουν «πολλοί τραυματίες».

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση cargo για λογαριασμό της Amazon Prime Air, μέσω συνεργαζόμενης αεροπορικής εταιρείας. Η 21 Air είναι ο αερομεταφορέας που είχε αναλάβει την πτήση 7598, στο πλαίσιο του δικτύου μεταφοράς φορτίου της Amazon.

Σε οπτικό υλικό από την περιοχή, το αεροσκάφος φαίνεται να έχει βρεθεί πάνω ή δίπλα σε δρόμο έξω από το αεροδρόμιο, με σταματημένα αυτοκίνητα και φορτηγά κοντά στο σημείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης σύγκρουση με οχήματα μετά την έξοδο από τον διάδρομο.

Ground stop και κλείσιμο διαδρόμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι

Μετά το ατύχημα, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του. Επιβλήθηκε ground stop, με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις, ενώ έκλεισαν προσωρινά όλοι οι διάδρομοι και οι τροχόδρομοι. Η εξέλιξη προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

🔴 La FAA annonce la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’aéroport de Miami suite à la violente sortie de piste du Boeing 767 de Prime Air.



Les services d'urgence de l’aéroport signalent plusieurs victimes après l’accident. pic.twitter.com/bQrNaNw97l — air plus news (@airplusnews) September 6, 2026

Ξεχωριστές αναφορές κάνουν λόγο για προσωρινή διακοπή ειδικά στις απογειώσεις, όσο οι αρχές διαχειρίζονταν το περιστατικό στο πεδίο. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία του αεροδρομίου επηρεάστηκε άμεσα και σε μεγάλη κλίμακα αμέσως μετά την έξοδο του αεροσκάφους από τον διάδρομο.

Η έρευνα της FAA για την πτήση 7598 της 21 Air

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε ότι η πτήση 7598 της 21 Air βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση στο Μαϊάμι και ανακοίνωσε επίσημα ότι διερευνά το περιστατικό. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η εκτροπή δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

#Breaking

🚨An Amazon cargo plane overran a #Miami International Airport runway, hitting vehicles & forcing a ground stop. https://t.co/oVWoXkMTyb

📌The #FAA released a statement confirming that a Boeing 767-300 that departed from San Juan, Puerto Rico, was involved. The… pic.twitter.com/c0nG3mjPoE — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 6, 2026

Τα μέχρι τώρα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι το αεροσκάφος έφτασε στο τέλος του διαδρόμου και συνέχισε πέρα από αυτό, πριν ακινητοποιηθεί εκτός του αεροδρομίου. Οι αμερικανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για να διαπιστώσουν τι συνέβη στα κρίσιμα λεπτά της προσγείωσης.