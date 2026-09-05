Νέα έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο νησί Χαργκ του Ιράν, με αναφορές να κάνουν λόγο για αμερικανικό πλήγμα σε ιρανικό τάνκερ που βρισκόταν στην περιοχή.

Η πληροφορία για το πλήγμα μεταδίδεται από περιφερειακά μέσα, τα οποία αναφέρουν ότι το τάνκερ στο Χαργκ δέχθηκε επίθεση από αμερικανικές δυνάμεις.

Προς το παρόν, παραμένουν άγνωστα τόσο το ακριβές σημείο της έκρηξης όσο και η έκταση των ζημιών. Δεν υπάρχουν επίσης επιβεβαιωμένες πληροφορίες για απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της στρατηγικής θέσης του Χαργκ. Το νησί βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο και φιλοξενεί τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, από το Χαργκ περνά περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου.

Το Χαργκ αποτελεί εδώ και δεκαετίες κομβική υποδομή για την ιρανική οικονομία. Η δυνατότητα φόρτωσης πετρελαίου στο νησί το καθιστά κρίσιμο σημείο για τις εξαγωγές της Τεχεράνης προς τις διεθνείς αγορές.

Οποιαδήποτε σοβαρή διακοπή στη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τα έσοδα του Ιράν, αλλά και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά προβληματική.

Οι σημερινές αναφορές έρχονται λίγες ημέρες μετά την κλιμάκωση των αμερικανοϊρανικών συγκρούσεων στην περιοχή. Την 1η Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέα πλήγματα σε στόχους που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απάντησε με επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών συμμάχων στην περιοχή.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει το νησί Λαράκ, στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η επιχείρηση συνδεόταν με ιρανικές προετοιμασίες για ανάπτυξη θαλάσσιων ναρκών και άλλες στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή.

BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran.



The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026

Παράλληλα, στις 31 Αυγούστου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δημοσιεύσει βίντεο που παρουσίαζε το Χαργκ να δέχεται επίθεση. Το βίντεο ωστόσο αποδείχθηκε ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν αποτελούσε απόδειξη ότι είχε πραγματοποιηθεί πραγματικό αμερικανικό πλήγμα στο νησί εκείνη τη στιγμή.