Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.

Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου. Η μνήμη τους τιμάται από τη χριστιανική εκκλησία στις 5 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Ζαχαρίας, Ζαχαρούλα και Ελισάβετ, Ζαμπέτης και Ζαμπέτα.

Ο Ζαχαρίας ήταν αρχιερέας στο ναό της Ιερουσαλήμ επί του βασιλιά των Ιουδαίων Ηρώδη. Καταγόταν από την ιερατική τάξη Αβιά και ήταν δίκαιος και άμεμπτος (Λουκά ε25).

Δυσπίστησε στην αναγγελία του Αρχαγγέλλου Γαβριήλ ότι η στείρα γυναίκα του Ελισάβετ θα αποκτούσε γιο κι έμεινε κωφός και άλαλος μέχρι τη γέννηση του Ιωάννη του Προδρόμου, οπότε απηύθυνε ύμνο προς τον Θεό (Λουκά ε 67-80).

Στο σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ φιλοξενήθηκε η Θεοτόκος κατά τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης*

Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα *



* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:58 και θα δύσει στις 19:49. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 50 λεπτά.

Σελήνη 12.2 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού

Η Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού καθιερώθηκε το 2015 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας Νωτιαίου Μυελού (ISCoS) και πραγματοποιείται έκτοτε κάθε χρόνο στις 5 Σεπτεμβρίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις καταστροφικές συνέπειες (σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές, σεξουαλικές, οικονομικές και επαγγελματικές) που έχει για τους πάσχοντες η βλάβη του νωτιαίου μυελού.

Ο νωτιαίος μυελός είναι το τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος που περιέχεται στον νωτιαίο (σπονδυλικό) σωλήνα. Η κάκωση του νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) προέρχεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της από γεγονότα που είναι προβλέψιμα (ατυχήματα, πτώσεις, αθλήματα, καταδύσεις κ.ά.). Όταν συμβούν, η αναπηρία που προκαλείται αλλάζει το άτομο και τον κόσμο γύρω του.

Η ΚΝΜ είναι μία ιατρικώς πολύπλοκη κατάσταση που διαταράσσει τη ζωή. Από ιστορικής πλευράς, έχει συσχετιστεί με πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Ωστόσο, σήμερα, σε χώρες με υψηλά εισοδήματα η ΚΝΜ μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο ως το τέλος μιας αξιόλογης ή παραγωγικής ζωής και περισσότερο ως μία προσωπική και κοινωνική πρόκληση που μπορεί να ξεπεραστεί με επιτυχία.