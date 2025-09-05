Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου
04.09.25 , 23:38 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Με Κλοπή Καλωδίων Τηλεδιοίκησης
04.09.25 , 23:36 Ναταλία Γερμανού: Ποζάρει με μαγιό στην Κρήτη και εντυπωσιάζει
04.09.25 , 23:34 Μαφία Κρήτης: Πουλούσαν Ναρκωτικά Σε Τουρίστες Στα Κλαμπ
04.09.25 , 23:28 Νέος Κόσμος: «Η γυναίκα ήταν άρρωστη» - Tι εξετάζουν για το νεκρό ζευγάρι
04.09.25 , 22:51 Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
04.09.25 , 22:15 Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!
04.09.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 4/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
04.09.25 , 22:10 Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα και για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου!
04.09.25 , 22:01 Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
04.09.25 , 21:47 Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
04.09.25 , 21:35 Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
04.09.25 , 21:16 Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
04.09.25 , 21:16 Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική
04.09.25 , 20:43 Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στην «Ταράτσα του Φοίβου»
Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Αθηνά Οικονομάκου: Διακοπές στην Πάργα με τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Περισσότερα

VIDEOS

Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.

Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου. Η μνήμη τους τιμάται από τη χριστιανική εκκλησία στις 5 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Ζαχαρίας, Ζαχαρούλα και Ελισάβετ, Ζαμπέτης και Ζαμπέτα.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου

Ο Ζαχαρίας ήταν αρχιερέας στο ναό της Ιερουσαλήμ επί του βασιλιά των Ιουδαίων Ηρώδη. Καταγόταν από την ιερατική τάξη Αβιά και ήταν δίκαιος και άμεμπτος (Λουκά ε25).

Δυσπίστησε στην αναγγελία του Αρχαγγέλλου Γαβριήλ ότι η στείρα γυναίκα του Ελισάβετ θα αποκτούσε γιο κι έμεινε κωφός και άλαλος μέχρι τη γέννηση του Ιωάννη του Προδρόμου, οπότε απηύθυνε ύμνο προς τον Θεό (Λουκά ε 67-80).
Στο σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ φιλοξενήθηκε η Θεοτόκος κατά τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης*
  • Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα *


* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:58 και θα δύσει στις 19:49. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 50 λεπτά.

 Σελήνη 12.2 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού

Η Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού καθιερώθηκε το 2015 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας Νωτιαίου Μυελού (ISCoS) και πραγματοποιείται έκτοτε κάθε χρόνο στις 5 Σεπτεμβρίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις καταστροφικές συνέπειες (σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές, σεξουαλικές, οικονομικές και επαγγελματικές) που έχει για τους πάσχοντες η βλάβη του νωτιαίου μυελού.

Ο νωτιαίος μυελός είναι το τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος που περιέχεται στον νωτιαίο (σπονδυλικό) σωλήνα. Η κάκωση του νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) προέρχεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της από γεγονότα που είναι προβλέψιμα (ατυχήματα, πτώσεις, αθλήματα, καταδύσεις κ.ά.). Όταν συμβούν, η αναπηρία που προκαλείται αλλάζει το άτομο και τον κόσμο γύρω του.

Η ΚΝΜ είναι μία ιατρικώς πολύπλοκη κατάσταση που διαταράσσει τη ζωή. Από ιστορικής πλευράς, έχει συσχετιστεί με πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Ωστόσο, σήμερα, σε χώρες με υψηλά εισοδήματα η ΚΝΜ μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο ως το τέλος μιας αξιόλογης ή παραγωγικής ζωής και περισσότερο ως μία προσωπική και κοινωνική πρόκληση που μπορεί να ξεπεραστεί με επιτυχία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top