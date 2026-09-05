Πάτρα: Φωτιά στο ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss

Καταστράφηκε το πέτρινο κτίριο - Εκρήξεις και ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ιστορική οινοποιία Achaia Clauss, στην περιοχή του Πετρωτού στην Πάτρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίριο της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τη νεότερη εικόνα από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν πλέον ενεργές φλόγες και η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλα κτίρια του συγκροτήματος. Ένα πέτρινο διώροφο κτίριο, ωστόσο, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις από το φλεγόμενο κτίριο. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στη γειτονική δασική έκταση.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το πέτρινο κτίριο της οινοποιίας - φωτογραφία Ανδρέας Δούβρης - thebest.gr

Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς το πέτρινο κτίριο της οινοποιίας - φωτογραφία Ανδρέας Δούβρης

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή και πολλές ξύλινες επιφάνειες, γεγονός που δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα σήμερα στις 08:00 το πρωί είχε προγραμματιστεί η έναρξη του «Ανοιχτού Τρύγου 2026» στο Castro Clauss, μια βιωματική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, με συμμετοχή στον τρύγο της Μαυροδάφνης και στο παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών. 

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης ακούστηκαν εκρήξεις - φωτογραφία Ανδρέας Δούβρης - thebest.gr

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης ακούστηκαν εκρήξεις - φωτογραφία Ανδρέας Δούβρης

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν υπό διερεύνηση. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι εκρήξεις που ακούστηκαν συνδέονται με υλικά ή εξοπλισμό που υπήρχαν στο κτίριο.

Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά.

Η φωτιά στην οινοποιία Achai Clauss εκδηλώθηκε τρεις ώρες πριν από προγραμματισμένη εκδήλωση για τον τρύγο - φωτογραφία Ανδρέας Δούβρης - thebest.gr

Η φωτιά στην οινοποιία Achai Clauss εκδηλώθηκε τρεις ώρες πριν από προγραμματισμένη εκδήλωση για τον τρύγο - φωτογραφία Ανδρέας Δούβρης

Ένα ιστορικό οινοποιείο της Πάτρας

Η Achaia Clauss ιδρύθηκε το 1861 από τον Βαυαρό Γουστάβο Κλάους και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά σημεία της Πάτρας, έχοντας συνδέσει το όνομά της με τη Μαυροδάφνη και την οινική παράδοση της περιοχής.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει ιστορικά πέτρινα κτίρια και παλιές κάβες, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη πολιτιστική και τουριστική σημασία στον χώρο.

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