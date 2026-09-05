Εμμανουήλ Καραλής: Κοιμήθηκε αγκαλιά με το τρόπαιο του Diamond League!

Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε στις Βρυξέλλες το πρώτο του διαμάντι

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Αθλητικα
Ο Εμμανουήλ Καραλής κοιμήθηκε αγκαλιά με το τρόπαιο του Diamond League

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μανώλης Καραλής κατέκτησε το πρώτο διαμάντι στην καριέρα του στο Diamond League στις 4 Σεπτεμβρίου.
  • Ο Έλληνας ακοντιστής εκτοξεύτηκε στα 6,12 μέτρα στις Βρυξέλλες, γράφοντας ιστορία.
  • Κέρδισε 30.000 δολάρια (25.830 ευρώ) με την επίδοσή του στον τελικό.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία με το τρόπαιο, δείχνοντας τη σημασία του για εκείνον και την οικογένειά του.
  • Είναι ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που κατακτά αυτή τη διάκριση, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο μεγάλος νικητής στο Diamond League της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, κατακτώντας το πρώτο «διαμάντι» στην καριέρα του!

Νικητής στον τελικό του Diamond League ο Καραλής!

Ο Έλληνας ακοντιστής εκτοξεύτηκε στα 6,12 μέτρα, γράφοντας ιστορία στις Βρυξέλλες, όπου έλαβε χώρα η φετινή διοργάνωση.

Μάλιστα, ο «Μανόλο» με την επίδοσή του στον τελικό έβαλε στην τσέπη του 30.000 δολάρια (25.830 ευρώ), καθώς το άλμα επί κοντώ των ανδρών είναι στα Diamond Disciplines αγωνίσματα και όχι στα Diamond+.  

Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο, ο Εμμανουήλ Καραλής δημοσίευσε δύο στιγμιότυπα, όπου ποζάρει ξαπλωμένος δίπλα στο τρόπαιο, δείχνοντας πόσο σημαντικό ήταν το συγκεκριμένο τρόπαιο τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

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Η ανάρτηση του Εμμανούηλ Καραλή

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο δεύτερος αθλητής -μετά τον Μίλτο Τεντόγλου- που κατακτά το πολύτιμο «διαμάντι» και όπως βλέπουμε δεν το αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο του.

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