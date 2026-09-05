Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο μεγάλος νικητής στο Diamond League της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, κατακτώντας το πρώτο «διαμάντι» στην καριέρα του!
Ο Έλληνας ακοντιστής εκτοξεύτηκε στα 6,12 μέτρα, γράφοντας ιστορία στις Βρυξέλλες, όπου έλαβε χώρα η φετινή διοργάνωση.
Μάλιστα, ο «Μανόλο» με την επίδοσή του στον τελικό έβαλε στην τσέπη του 30.000 δολάρια (25.830 ευρώ), καθώς το άλμα επί κοντώ των ανδρών είναι στα Diamond Disciplines αγωνίσματα και όχι στα Diamond+.
Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο, ο Εμμανουήλ Καραλής δημοσίευσε δύο στιγμιότυπα, όπου ποζάρει ξαπλωμένος δίπλα στο τρόπαιο, δείχνοντας πόσο σημαντικό ήταν το συγκεκριμένο τρόπαιο τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.
Καραλής «από άλλον πλανήτη»: Απίθανο πανελλήνιο ρεκόρ με 6,20 στη Ζυρίχη
Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο δεύτερος αθλητής -μετά τον Μίλτο Τεντόγλου- που κατακτά το πολύτιμο «διαμάντι» και όπως βλέπουμε δεν το αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο του.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.