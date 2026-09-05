Αθηνά Οικονομάκου: Το νοσταλγικό throwback από τον γάμο της στην Πάρο

Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες με το εντυπωσιακό νυφικό της

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Η Αθηνά Οικονομάκου είχε μιλήσει για τον γάμο της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου αναπολεί τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, που έγινε τον Ιούλιο του 2026.
  • Δημοσίευσε νοσταλγικές φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της στο Instagram.
  • Το νυφικό της, σχεδιασμένο από τη Σίλια Κριθαριώτη, εντυπωσίασε τους followers της.
  • Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε σε ένα ειδυλλιακό κυκλαδίτικο περιβάλλον, ιδανικό για την αρχή της κοινής τους ζωής.
  • Η ηθοποιός επιστρέφει σιγά-σιγά στην καθημερινότητα, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές.

Ο Σεπτέμβρης έφτασε και η Αθηνά Οικονομάκου αναπολεί την πιο όμορφη στιγμή από το φετινό καλοκαίρι της, η οποία συνέβη πριν από σχεδόν δύο μήνες!

Αθηνά Οικονομάκου: «Θα σκάσετε από τη ζήλια σας αν δείτε πού θα πάω αύριο»

Με νοσταλγική διάθεση, η ηθοποιός δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο. Ακόμα, με την ανάρτησή της αυτή ήθελε να αναδείξει το εντυπωσιακό νυφικό που φορούσε, δια χειρός Σίλιας Κριθαριώτη.

Απαστράπτουσα στον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο η ηθοποιός!

Απαστράπτουσα στον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο η ηθοποιός!

Απαστράπτουσα στον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο η ηθοποιός!

Απαστράπτουσα στον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο η ηθοποιός!

Απαστράπτουσα στον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο η ηθοποιός!

Μέσα από τα στιγμιότυπα, οι followers της στο Instagram διέκριναν περισσότερες λεπτομέρειες για το bridal look της, το οποίο αντιπροσωπεύει πλήρως το γούστο της!

Οικονομάκου: Η τρυφερή selfie με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της

Ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026 στην Πάρο, με το κυκλαδίτικο νησί να αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για να ξεκινήσουν την κοινή τους ζωή.

Έχοντας επιστρέψει σιγά-σιγά στους ρυθμούς της καθημερινότητας, η ηθοποιός έκανε μια μικρή αναδρομή στην ημέρα, όπου εκείνη και ο εκλεκτός της καρδιάς της γιόρτασαν την αγάπη τους μαζί με τους φίλους τους.

 

 

 

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
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