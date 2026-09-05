Η Αθηνά Οικονομάκου είχε μιλήσει για τον γάμο της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού

Ο Σεπτέμβρης έφτασε και η Αθηνά Οικονομάκου αναπολεί την πιο όμορφη στιγμή από το φετινό καλοκαίρι της, η οποία συνέβη πριν από σχεδόν δύο μήνες!

Με νοσταλγική διάθεση, η ηθοποιός δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο. Ακόμα, με την ανάρτησή της αυτή ήθελε να αναδείξει το εντυπωσιακό νυφικό που φορούσε, δια χειρός Σίλιας Κριθαριώτη.

Απαστράπτουσα στον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο η ηθοποιός!

Μέσα από τα στιγμιότυπα, οι followers της στο Instagram διέκριναν περισσότερες λεπτομέρειες για το bridal look της, το οποίο αντιπροσωπεύει πλήρως το γούστο της!

Ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026 στην Πάρο, με το κυκλαδίτικο νησί να αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για να ξεκινήσουν την κοινή τους ζωή.

Έχοντας επιστρέψει σιγά-σιγά στους ρυθμούς της καθημερινότητας, η ηθοποιός έκανε μια μικρή αναδρομή στην ημέρα, όπου εκείνη και ο εκλεκτός της καρδιάς της γιόρτασαν την αγάπη τους μαζί με τους φίλους τους.