Οι ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές με τα παιδιά της και τον Μπρούνο Τσερέλα

Ένα όμορφο και ανέμελο καλοκαίρι φαίνεται πως απολαμβάνει η Αθηνά Οικονομάκου, έχοντας κοντά της τα δύο παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα, αλλά και τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους followers της μια μικρή γεύση από τις στιγμές που ξεχωρίζουν για εκείνη.

Αυτή τη φορά, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα, στα οποία πρωταγωνιστούν τα αγαπημένα της πρόσωπα. Χαμόγελα, χαλαρή διάθεση και οικογενειακές στιγμές συνθέτουν το άλμπουμ που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η ίδια ποζάρει μαζί με τον Μάξιμο, τη Σιέννα και τον Μπρούνο Τσερέλα σε μια αυθόρμητη selfie μπροστά από τον καθρέφτη ενός ασανσέρ. Οι τέσσερις τους εμφανίζονται χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, ενώ τα άνετα καλοκαιρινά outfits τους ταιριάζουν απόλυτα με το ανέμελο κλίμα των διακοπών.

Η συγκεκριμένη εικόνα ξεχώρισε για τον αυθορμητισμό της, καθώς δεν πρόκειται για μια στημένη οικογενειακή φωτογραφία, αλλά για ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους.

Η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, βρίσκοντας χρόνο για ταξίδια, ξεκούραση και φυσικά για τα παιδιά της. Ο Μάξιμος και η Σιέννα αποτελούν σταθερά την απόλυτη προτεραιότητά της, με την ίδια να επιλέγει να κρατά τις οικογενειακές τους στιγμές αυθεντικές και μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

Στο πλευρό της βρίσκεται και ο Μπρούνο Τσερέλα, με τον οποίο η ηθοποιός έχει δημιουργήσει μια όμορφη καθημερινότητα. Οι κοινές τους εμφανίσεις και οι στιγμές που μοιράζονται αποτυπώνουν τη χαλαρή διάθεση με την οποία συνεχίζουν να απολαμβάνουν το φετινό καλοκαίρι.