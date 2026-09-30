Λουιζίδου: «Ζω από τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να πω φέτος δε θα δουλέψω»

Τι είπε για την εικόνα της στην τηλεόραση & τη φήμη ότι είναι «γουρλού»

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Ρένια Λουιζίδου: Όσα είπε στη συνέντευξή της στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρένια Λουιζίδου παραδέχεται ότι είναι "κρυφός τεμπέλης" αλλά ζει από τη δουλειά της ως ηθοποιός.
  • Αναφέρει ότι παρακολουθεί τις δουλειές της στην τηλεόραση με επαγγελματικό κριτήριο.
  • Δηλώνει ότι δεν είναι εργασιομανής και απολαμβάνει την ξεκούραση, αλλά δεν μπορεί να πει ότι φέτος δε θα δουλέψει.
  • Είναι σε ηλικία που μπορεί να παίζει λιγότερο και να δώσει χώρο σε νέους πρωταγωνιστές.
  • Σχολιάζει τη φήμη της ως "γουρλού" στον χώρο του θεάματος.

Για τη σχέση της με τον χρόνο, την εικόνα της στην τηλεόραση, αλλά και τα στερεότυπα του επαγγέλματός της μίλησε η Ρένια Λουιζίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Παραδέχτηκε μάλιστα πως είναι «ένας κρυφός τεμπέλης», αλλά ζει από τη δουλειά της ηθοποιού.

Η Ρένια Λουϊζίδου στην παρουσίαση νέας σειράς της ΕΡΤ "Η Μαρία που έγινε Κάλλας", τον Δεκέμβριο του 2024 /NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ρένια Λουιζίδου στην παρουσίαση νέας σειράς της ΕΡΤ "Η Μαρία που έγινε Κάλλας", τον Δεκέμβριο του 2024 /NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Απαντώντας στο αν παρακολουθεί τις δουλειές της στην τηλεόραση, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι τις βλέπει, αλλά με αυστηρά επαγγελματικό κριτήριο. «Πρωτίστως βλέπω τα υποκριτικά. Στα εμφανισιακά δεν μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Αν δεν τα έχεις πει όπως πρέπει να τα πεις και δεν έχεις παίξει όπως πρέπει να παίξεις, δε σε σώζουν ούτε τα μαλλιά ούτε η βλεφαρίδα», είπε στο Happy Day.

Λουιζίδου: «Ζω από τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να πω φέτος δε θα δουλέψω»

Παρά τη μακρά και επιτυχημένη διαδρομή της στο θέατρο και την τηλεόραση, η Ρένια Λουιζίδου παραδέχτηκε πως αγαπά την ξεκούραση και δεν είναι καθόλου εργασιομανής.

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«Καθόλου εργασιομανής δεν είμαι. Είμαι ένας πάρα πολύ κρυφός τεμπέλης άνθρωπος που απολαμβάνει το να κάθεται. Ζούμε από αυτή τη δουλειά. Είναι το επάγγελμά μας. Δεν ξέρω πόσοι είναι οι προνομιούχοι επαγγελματίες που μπορούν να πουν ότι φέτος δε θα δουλέψω. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Δόξα τω Θεώ, έχω δουλέψει αρκετά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ώστε σε αυτή την ηλικία πια να μπορώ να πω, ας πούμε φέτος να μπορώ να πω ότι δε θα παίξω στο θέατρο. Είναι μια δουλειά που κάποιοι άνθρωποι πληρώνονται πολύ καλά για να την κάνουν, συμπεριλαμβανομένης κι εμού, δεν κάνω την κακομοίρα και πάρα πολλοί άνθρωποι την κάνουν και πληρώνονται οριακά», επισήμανε η δημοφιλής ηθοποιός. 

Ρένια Λουιζίδου

Ρένια Λουιζίδου

«Είμαι πια σε μια ηλικία, όχι φυσικά απόσυρσης ή δεν ξέρω...  αλλά το να κάνεις ένα βήμα πλάι για να περάσουν αυτοί που θα σηκώσουν τώρα
το μεγάλο βάρος της δουλειάς, αυτή που τώρα γίνονται πρωταγωνιστές. Είμαι στην ηλικία που πρέπει να γίνει και με μεγάλη μου χαρά, δηλαδή
να παίζω λίγο λιγότερο. Είναι ο κύκλος της ζωής και έτσι πρέπει να γίνει», συμπλήρωσε.

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Τέλος, η Ρένια Λουιζίδου σχολίασε τη φήμη που τη συνοδεύει στον χώρο του θεάματος ότι φέρνει πάντα τύχη στις δουλειές ή τις εκπομπές όπου εμφανίζεται. «Απορούσα στην αρχή, έλεγα τι κουφό πράγμα είναι αυτό. Μετά σκέφτηκα, ότι είναι ωραία φήμη να υπάρχει για σένα. Αν με πλήρωναν κιόλας σαν γουρλού, θα ήταν ακόμα καλύτερα!», κατέληξε. 

Η Ρένια Λουιζίδου παίζει και φέτος στη σειρά «Το Σόι σου» και τον στον δεύτερο κύκλο της σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό».

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