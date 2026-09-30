Η Renault στην Auto Athina με ειδικές τιμές

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Η Renault στην Auto Athina με ειδικές τιμές
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Η Renault συμμετέχει με όλη τη σύγχρονη γκάμα των μοντέλων της στη φετινή έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina, στο περίπτερο A1 στο HALL 3 του εκθεσιακού Metropolitan Expo, από τις 3-11 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο επισκέπτης μπορεί να επωφεληθεί από τις ειδικές τιμές & εκπτώσεις που φτάνουν έως τις 3.500€. 

Η Renault στην Auto Athina με ειδικές τιμές
Στη φετινή έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina, η Renault θα παρουσιάσει όλη τη γκάμα της, που αποτελείται, κατά πλειοψηφία, από νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Παράλληλα, η μάρκα προβάλει την τεχνολογία full hybrid E-Tech μέσα από το concept «Performance Hybrid»,  που στόχο έχει να αναδείξει το συνδυασμό της οδηγικής απόλαυσης και των δυναμικών επιδόσεων με την οικονομία καυσίμου. 

Ισχύς ή οικονομία; Για τη Renault, δεν τίθεται θέμα επιλογής, αφού τα υβριδικά της προσφέρουν και τα δύο.  Με δύναμη 160 (Clio, Captur, Symbioz) και 200 ίππων στο Austral, η full hybrid γκάμα της Renault προσφέρει επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες, με κοινό σημείο αναφοράς το συνδυασμό ισχύος και αποδοτικότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, σημείο αναφοράς στο περίπτερο της Renault αποτελεί η νέα, 6η γενιά του Clio, που λανσαρίστηκε αρχές της χρονιάς και στη χώρα μας. Αποτελεί το μεγαλύτερο best seller μοντέλο της γαλλικής μάρκας, με την πιο σύγχρονη εκδοχή του να εντυπωσιάζει με την ακαταμάχητη σχεδίαση του. Το Clio προσφέρει μια ξεχωριστή οδηγική εμπειρία, ενώ διακρίνεται για την πλήρη γκάμα κινητήρων του, με εκδόσεις βενζίνης, bi-fuel (βενζίνης – LPG) και φυσικά full hybrid E-Tech, που κορυφώνει τη γκάμα, αποδίδοντας 160 ίππους. 

Η Renault στην Auto Athina με ειδικές τιμές

Δίπλα στο Clio αναπτύσσεται η σύγχρονη υβριδική γκάμα της Renault, ξεκινώντας από το δημοφιλές B-SUV Captur, που διατίθεται σε εκδόσεις bi-fuel & full hybrid, το χρηστικό οικογενειακό crossover Symbioz και το πολυτελές C-SUV Austral. Η γκάμα της Renault κορυφώνεται με το μεγάλο coupe SUV, Rafale, που ξεχωρίζει για την ιπποδύναμη των 300 ίππων, από το hyper hybrid plug-in σύστημα κίνησης, την τετρακίνηση και το σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης, 4 Control Advanced, που του χαρίζει ένα μοναδικό πλεονέκτημα ευελιξίας και κρατήματος. 

Η Renault στην Auto Athina με ειδικές τιμές

Εκτός από τη full υβριδική γκάμα, η Renault πρωταγωνιστεί και στα ηλεκτρικά, με μία πλήρη γκάμα μοντέλων γεμάτα χαρακτήρα και τεχνολογία. Στη βάση της, το νέο Twingo E-Tech Electric, το πιο οικονομικό ηλεκτρικό της αγοράς, με εμφάνιση που δεν περνάει απαρατήρητη, μοναδική χρηστικότητα στο εσωτερικό του, με συρόμενα πίσω καθίσματα και μία ασυναγώνιστη τιμή λιανικής. 

Η Renault στην Auto Athina με ειδικές τιμές

Δίπλα του το εμβληματικό Renault 5 E-Tech Electric, το best seller ευρωπαϊκό ηλεκτρικό μοντέλο, με τη μοναδική αισθητική και την οδηγοκεντρική συμπεριφορά, που αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του στιβαρού του πλαισίου. 

Η Renault στην Auto Athina με ειδικές τιμές

Ολοκληρώνοντας τη γκάμα E-Tech Electric, το νέο Renault 4, συνδυάζει τη νέο-ρετρό αισθητική, με την ηλεκτρική κίνηση, και την ευελιξία των compact εξωτερικών διαστάσεων, με το χρηστικό εσωτερικό, που χωράει όλη την παρέα με τις αποσκευές της. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επισκέπτης της Auto Athina θα έχει την ευκαιρία να οδηγήσει, στο χώρο των test drives, το μεγαλύτερο μέρος της γκάμας Renault, από το Twingo και το R5, μέχρι το Clio και το Austral. 

 

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