Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν μέσα σε αεροσκάφος της Flydubai που εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν οι δύο πιλότοι φέρεται να ήρθαν σε άγρια σύγκρουση μέσα στο πιλοτήριο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένας από τους δύο φέρεται να επιχείρησε να «ρίξει» το αεροσκάφος, με τον δεύτερο πιλότο να παρεμβαίνει για να αποτρέψει την τραγωδία.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από την αεροπορική εταιρεία. Ωστόσο, ταιριάζουν με την εικόνα που κατέγραψαν τα δεδομένα της πτήσης, καθώς το Boeing 737 πραγματοποίησε ξαφνική και ιδιαίτερα απότομη κάθοδο. Το αεροσκάφος βρισκόταν περίπου στα 34.000 πόδια και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέβηκε περίπου στα 17.000 πόδια, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

🇮🇱🇦🇪✈️WATCH: Terrifying footage of the incident, recorded from a passenger window aboard the aircraft #flydubai . - Yedioth Ahronot News. :This incident happend because one pilot was Russian and another one is Ukrainian, both started fight in the cockpit, lol🥲🚨 https://t.co/ZqyxjPreRW — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) September 30, 2026

Η κατάσταση μέσα στο πιλοτήριο φαίνεται πως ήταν χαοτική. Επιβάτες περιέγραψαν φωνές και αναστάτωση, ενώ ένας από τους πιλότους φέρεται να τραυματίστηκε από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο δεύτερος πιλότος κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης, με τη βοήθεια και επιβατών, και να αποτρέψει τα χειρότερα.

Η Γιασμίν Αμπού Κασίς, η κόρη της οποίας επέβαινε στο αεροπλάνο, δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της είπε ότι άκουσε κραυγές από το πιλοτήριο και ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε τον πιλότο στο έδαφος και υπήρχαν αίματα παντού.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον διεθνή κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 και στη συνέχεια τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται όταν υπάρχει υποψία αεροπειρατείας ή παράνομης παρέμβασης. Το γεγονός προκάλεσε συναγερμό στις ισραηλινές αρχές, με μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο αεροπειρατείας.

Τελικά, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ, στη Σαουδική Αραβία. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς, ενώ η Flydubai ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail’e giden yolcu uçağının pilotları kavga edince “uçak kaçırıldı” alarmı verildi 🚨 Flydubai'ye ait Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi ⚠️ Uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu yayınladı ➔ Sinyallerin ardından İsrail'e ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı ifade edildi 📍 Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan’a yönlendirildi 📌 İsrail basınına göre, “kaçırma” iddiası asılsız çıkarken, olay 2 pilotun kavga etmesi sonucu meydana geldi ve uçak Suudi Arabistan’a iniş yaptı https://t.co/RZvVj9sdOn — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 30, 2026

Οι δύο πιλότοι φέρεται να ήταν ένας Ρώσος και ένας Ουκρανός. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη σύγκρουσή τους. Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλοτήριο. Οι απαντήσεις αναμένονται από την επίσημη έρευνα.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι οι πιλότοι εξέπεμψαν τα σήματα κινδύνου αφού πιάστηκαν στα χέρια.

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σχετικά με την πτήση. Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, προέβη επίσης σε «αξιολόγηση της κατάστασης» με τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Στο μεταξύ η Flydubai θα στείλει άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες του Boeing 737 και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.