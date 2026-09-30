Πτήση Ντουμπάι: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - Ήθελε να «ρίξει» το αεροπλάνο

Χάος, αίματα και τρόμος για τους επιβάτες μέσα στο αεροσκάφος

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP
Συναγερμός για πιθανή αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάϊ προς Τελ Αβίβ / OPEN

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν μέσα σε αεροσκάφος της Flydubai που εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν οι δύο πιλότοι φέρεται να ήρθαν σε άγρια σύγκρουση μέσα στο πιλοτήριο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένας από τους δύο φέρεται να επιχείρησε να «ρίξει» το αεροσκάφος, με τον δεύτερο πιλότο να παρεμβαίνει για να αποτρέψει την τραγωδία.

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Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από την αεροπορική εταιρεία. Ωστόσο, ταιριάζουν με την εικόνα που κατέγραψαν τα δεδομένα της πτήσης, καθώς το Boeing 737 πραγματοποίησε ξαφνική και ιδιαίτερα απότομη κάθοδο. Το αεροσκάφος βρισκόταν περίπου στα 34.000 πόδια και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέβηκε περίπου στα 17.000 πόδια, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Η κατάσταση μέσα στο πιλοτήριο φαίνεται πως ήταν χαοτική. Επιβάτες περιέγραψαν φωνές και αναστάτωση, ενώ ένας από τους πιλότους φέρεται να τραυματίστηκε από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο δεύτερος πιλότος κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης, με τη βοήθεια και επιβατών, και να αποτρέψει τα χειρότερα.

Η Γιασμίν Αμπού Κασίς, η κόρη της οποίας επέβαινε στο αεροπλάνο, δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της είπε ότι άκουσε κραυγές από το πιλοτήριο και ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι, ακινητοποίησε τον πιλότο στο έδαφος και υπήρχαν αίματα παντού.

Το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον διεθνή κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 και στη συνέχεια τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται όταν υπάρχει υποψία αεροπειρατείας ή παράνομης παρέμβασης. Το γεγονός προκάλεσε συναγερμό στις ισραηλινές αρχές, με μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο αεροπειρατείας.

Τελικά, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ, στη Σαουδική Αραβία. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς, ενώ η Flydubai ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Οι δύο πιλότοι φέρεται να ήταν ένας Ρώσος και ένας Ουκρανός. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη σύγκρουσή τους. Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλοτήριο. Οι απαντήσεις αναμένονται από την επίσημη έρευνα.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι οι πιλότοι εξέπεμψαν τα σήματα κινδύνου αφού πιάστηκαν στα χέρια.

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σχετικά με την πτήση. Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, προέβη επίσης σε «αξιολόγηση της κατάστασης» με τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Στο μεταξύ η Flydubai θα στείλει άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες του Boeing 737 και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.

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