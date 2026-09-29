Στην 4η θέση της λίστας του γνωστού περιοδικού Time Out με τις πιο χαρούμενες πόλεις για διακοπές βρίσκεται η Αθήνα.

Η λίστα αφορά τους ταξιδιώτες και όχι απαραίτητα την καθημερινότητα των κατοίκων, με το περιοδικό να εξετάζει μια σειρά από παράγοντες που μπορούν να κάνουν μια πόλη ευχάριστο προορισμό για διακοπές.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η ηλιοφάνεια, η ποιότητα του ύπνου, το καλό φαγητό, η πρόσβαση στη φύση, αλλά και οι δυνατότητες για περπάτημα και δραστηριότητες.

Στην κορυφή η Λισαβόνα

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Λισαβόνα της Πορτογαλίας, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται, κάπως απρόσμενα, το Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Λισαβόνα / Φωτογραφία pexels (ray guesc)

Ελσίνκι / Φωτογραφία pexels (Vish Pix)

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Ορλάντο των ΗΠΑ.

Ορλάντο / Φωτογραφία pexels (Connor Scott McManus)

Η Αθήνα ακολουθεί στην 4η θέση, ενώ την πεντάδα κλείνει το Εδιμβούργο της Σκωτίας.

Εδιμβούργο / Φωτογραφία pexels (Gavin Young)

Ήλιος και καλό φαγητό στα δυνατά σημεία της Αθήνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Αθήνα καταγράφει περίπου 2.773 ώρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, στοιχείο που την ενισχύει σημαντικά ως τουριστικό προορισμό.

Παράλληλα, περίπου το 10% των εστιατορίων που περιλαμβάνονται στα δεδομένα της έρευνας διαθέτουν επιλογές υγιεινής διατροφής.

Η ελληνική πρωτεύουσα φαίνεται έτσι να συγκεντρώνει δύο βασικά χαρακτηριστικά που αναζητούν οι ταξιδιώτες: πολύ ήλιο και καλό φαγητό, μαζί με τις δυνατότητες για περπάτημα και πρόσβαση στη φύση.