Ολίβια Βασιλόπουλος: Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2026

Ο διαγωνισμός θα γίνει τον Νοέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο

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Επιμέλεια STAR.GR
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Βασιλόπουλος: Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ολίβια Βασιλοπούλου, 24 ετών, είναι η νέα Miss Universe Greece 2026 και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό Miss Universe τον Νοέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο.
  • Γεννημένη στο Σίδνεϊ και μεγαλωμένη στο Χονγκ Κονγκ, έχει ρίζες από Μυτιλήνη, Τρίπολη και Πάτρα, συνδυάζοντας διεθνή και ελληνική ταυτότητα.
  • Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο University of Melbourne και έχει εμπειρία στη δημόσια πολιτική μέσω πρακτικής άσκησης στην Αυστραλία.
  • Η καριέρα της στο modelling περιλαμβάνει διεθνείς φωτογραφίσεις και συμμετοχές σε campaigns, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη μόδα.
  • Η Ολίβια επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη θέση της για να αναδείξει κοινωνικά θέματα και να παρουσιάσει μια σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας.

Η Ολίβια Βασιλοπούλου, 24 ετών, είναι η νέα Miss Universe Greece 2026, έχοντας πλέον μπροστά της τη μεγάλη πρόκληση να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό Miss Universe 2026, τον Νοέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο, υπό την αιγίδα του εθνικού θεσμού ομορφιάς GS Hellas.

Ολίβια Βασιλόπουλος: Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2026

Γεννημένη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας , μεγαλωμένη στο Χονγκ Κονγκ και με τη ζωή της πλέον συνδεδεμένη με την Ελλάδα, με ρίζες από Μυτιλήνη, Τρίπολη και Πάτρα , η Ολίβια Βασιλοπούλου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύγχρονης Ελληνίδας της διασποράς. Οι διαφορετικές χώρες και κουλτούρες στις οποίες έζησε διαμόρφωσαν έναν έντονα διεθνή τρόπο σκέψης, χωρίς να αποδυναμώσουν την ιδιαίτερη σχέση της με την Ελλάδα και την ελληνική της ταυτότητα.

Ολίβια Βασιλόπουλος: Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2026

Η εκπαίδευσή της έχει επίσης έντονα διεθνή χαρακτήρα. Φοίτησε στο Australian International School Hong Kong, στο Yew Chung International School, στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα στην Αθήνα και στα American Community Schools (ACS) Athens, πριν ολοκληρώσει τις σπουδές της στις Πολιτικές Επιστήμες στο University of Melbourne.

Ολίβια Βασιλόπουλος: Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2026

Παράλληλα, έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Μιλά άπταιστα αγγλικά και νέα ελληνικά, ενώ μιλά επίσης καντονέζικα και μανδαρινικά, καθώς και γερμανικά και τουρκικά σε επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας. Διαθέτει ακόμη γνώση ανάγνωσης και γραφής παραδοσιακών κινεζικών χαρακτήρων, δεξιότητες που απέκτησε μέσα από τη διεθνή σχολική και πανεπιστημιακή της πορεία.

Από την πολιτική και τη δημόσια πολιτική στη διεθνή σκηνή

Πέρα από τον χώρο της μόδας και των καλλιστείων, η Ολίβια έχει αποκτήσει εμπειρία και στον χώρο της δημόσιας πολιτικής.

Μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών της σπουδών, πραγματοποίησε 12μηνη πρακτική άσκηση στην Αυστραλία με τον Bill Shorten, παρέχοντας υποστήριξη σε θέματα speechwriting και πολιτικής που σχετίζονταν με το National Disability Insurance Scheme (NDIS), το σημαντικό αυστραλιανό πρόγραμμα υποστήριξης ανθρώπων με αναπηρία.

 

Η εμπειρία αυτή της έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και εφαρμόζονται πολιτικές που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δημόσια πολιτική στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Μια καριέρα modelling με διεθνές αποτύπωμα

Η διεθνής της πορεία στον χώρο του modelling ξεκίνησε από το Χονγκ Κονγκ και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αυστραλία, την Ευρώπη, τις Φιλιππίνες και την Ελλάδα.

Έχει συμμετάσχει σε φωτογραφίσεις, editorial μόδας και fashion campaigns, ενώ έχει βρεθεί στο εξώφυλλο περιοδικών και έχει λάβει μέρος σε διεθνείς παραγωγές. Ανάμεσα στις ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας της ήταν και η παρουσία της σε billboard στην Times Square της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο διεθνούς fashion initiative.

Ωστόσο, για την Ολίβια η μόδα δεν περιορίζεται στην εικόνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει για τη βιώσιμη μόδα, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική υπευθυνότητα, θέματα που αποκτούν για εκείνη ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέσα από τη σύνδεσή της με την Ελλάδα και τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει πολλές περιοχές της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο

Ως μέλος της ελληνικής διασποράς, η Ολίβια Βασιλοπούλου έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη αντίληψη για τη θέση της Ελλάδας στον σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η ζωή της ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς τής έχει προσφέρει μια ευρύτερη οπτική, την οποία επιθυμεί να αξιοποιήσει και μέσα από τον νέο της ρόλο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει για ζητήματα κοινωνικής ανισότητας και για πολιτικές που μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες κοινωνίες και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις, αστάθεια και κοινωνικές ανισότητες.

Κάπως έτσι, η νέα Miss Universe Greece 2026 δεν βλέπει το στέμμα μόνο ως έναν τίτλο ομορφιάς. Το αντιμετωπίζει ως μια διεθνή πλατφόρμα επικοινωνίας, μέσα από την οποία μπορεί να αναδείξει θέματα που την εκφράζουν και παράλληλα να παρουσιάσει μια σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας.

Από το Σίδνεϊ και το Χονγκ Κονγκ μέχρι τη Μελβούρνη, την Αθήνα, τη Νέα Υόρκη και πλέον το Πουέρτο Ρίκο, η διαδρομή της Ολίβια Βασιλοπούλου είναι βαθιά διεθνής.

Τώρα, όμως, η μεγάλη της αποστολή είναι ελληνική: να φορέσει το ελληνικό στέμμα στη διεθνή σκηνή του Miss Universe και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με τη δική της ξεχωριστή ιστορία, προσωπικότητα και διεθνή ματιά. 


Η φωτογράφιση του στέμματος πραγματοποιήθηκε με τη δημιουργική συμβολή μιας ξεχωριστής ομάδας επαγγελματιών. Τη φωτογράφιση ανέλαβε ο Κώστας Αυγούλης, το hairstyling επιμελήθηκε ο Σπύρος Πιτικάκης, ενώ το make-up δημιούργησε η Μαρία Τάσση, συμβάλλοντας όλοι με το ταλέντο και την αισθητική τους στην ανάδειξη της νέας Miss Universe Greece 2026 και του εντυπωσιακού στέμματός της.

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