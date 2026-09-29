Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές στον μπαμπά της για τα γενέθλιά του

Αποκάλυψε και την ηλικία του ενώ ο ίδιος «κρύβει χρόνια»

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Κατερίνα Καινούργιου: Όσα είπε για τα γενέθλια του μπαμπά της και την ηλικία του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ευχήθηκε στον μπαμπά της για τα γενέθλιά του από την εκπομπή της.
  • Αποκάλυψε ότι ο πατέρας της είναι γεννημένος το 1957 και πιθανώς είναι 70 ή 69 ετών.
  • Περιέγραψε τη σχέση τους ως δύσκολη αλλά γεμάτη αγάπη και θαυμασμό.
  • Ο πατέρας της είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο λόγω σοβαρού τροχαίου ατυχήματος όταν εκείνη ήταν 6 ετών.
  • Η Κατερίνα τον αποκαλεί ήρωα και τονίζει την επιρροή του στη ζωή της.

Ευχές στον μπαμπά της που έχει σήμερα τα γενέθλιά του έστειλε από τον αέρα της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου. «29 του Σεπτέμβρη... Χρόνια πολλά μπαμπά! Ο μπαμπάς μου σήμερα έχει γενέθλια. Δε θα πω την ηλικία του, γιατί νομίζω ότι... 70
είμαστε», είπε στην έναρξη της Super Κατερίνα.

Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές στον μπαμπά της για τα γενέθλιά του

Και παρόλο που ο μπαμπάς της δε θέλει να λέει και πολύ την ηλικία του, η παρουσιάστρια αποκάλυψε και τη χρονολογία γέννησής του. «Κρύβει χρόνια...αυτό πάλι; Νομίζω ότι είναι ή 70 ή 69. Εεναι γεννημένος... το '57. Είναι οι κλασικοί αυτής της γενιάς, οι πατεράδες μας που ακόμα και στο whatsapp ας πούμε,  έχουν κάτι φωτογραφίες που είναι 30 ετών. Δηλαδή το ότι είναι παππούς ας πούμε», είπε κλείνοντας. 

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μιλήσει αρκετές φορές με ειλικρίνεια για τη σχέση της με τον πατέρα της, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που αγαπά και θαυμάζει, αλλά ταυτόχρονα ως ιδιαίτερα αυστηρό και απαιτητικό. «Ο πατέρας μου είναι ένας υπέροχος και αξιόλογος άνθρωπος, αλλά και συνάμα πολύ δύσκολος, απαιτητικός και αυστηρός», είχε δηλώσει, εξηγώντας πως η σχέση τους έχει περάσει από αρκετά «σκαμπανεβάσματα». Όπως έχει παραδεχτεί, ο πατέρας της ήταν ένας πολύ αυστηρός κριτής στη ζωή της.

Ιδιαίτερα συγκινητικά έχει αναφερθεί και στην περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε όταν εκείνη ήταν μόλις έξι ετών. Η ίδια έχει πει πως ο πατέρας της είναι εδώ και χρόνια σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ έχει χαρακτηρίσει την επιβίωσή του μετά το ατύχημα «θαύμα». Παρά τις δυσκολίες και την απόσταση που έχει περιγράψει στη σχέση τους, η Κατερίνα έχει μιλήσει με βαθιά αγάπη και θαυμασμό για εκείνον, αποκαλώντας τον «τον πιο ωραίο και δυνατό άνδρα» της ζωής της και «ήρωά» της.

«Ξέρω πως ό,τι κι αν έχω κάνει στην ζωή μου το χρωστάω σ’ εσένα , στο χαρακτήρα που έπλασες σε μένα και τις αξίες που μού εμφύτευσες…συγγνώμη για όλες τις φορές που σε πλήγωσα και που φάνηκα αχάριστη και σκληρή… Ξερεις κατι;Έβαλες ψηλά τον πήχη…Κι αν με ρωτήσουν τι θέλω για το μέλλον, θα τους πω έστω και λίγο να νιώσουν τα παιδιά μου όπως εγώ για ‘σένα….την απόλυτη ασφάλεια !!θα ήθελα να σ’ έχω πάντα καπετάνιο στο δικό μου «καράβι» για την ασφάλεια που μου προσφέρεις, γιατί ξέρεις από φουρτούνες κι εγκαταλείπεις πάντα τελευταίος το πλοίο!😉 Εισαι ο πιο ΔΥΝΑΤΟΣ ανθρωπος που έχω γνωρίσει …κ οπως λέει με νεύρα η μαμα …ειμαι ίδια ΕΣΥ!🫶🏼 Α! Μπαμπά, ξέχασα το πιο σημαντικό …σ’ αγαπώ! (πιο εύκολα μπορώ να το γράψω απ το να στο πω )», είχε γράψει σε Post της, το 2022, ανήμερα της Γιορτής του πατέρα. 

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