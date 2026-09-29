«Toν χάρο με τα μάτια της» είδε η Άννα Μπεζάν, όπως η ίδια έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media!

H ηθοποιός και νύφη της Χριστίνας Παππά, παραλίγο να εμπλακεί σε τροχαίο καθώς ένας οδηγός μπήκε ανάποδα και εκείνη στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, έστριψε με δύναμη το τιμόνι και παραλίγο να πέσει σε δένδρο.

«Μπήκα ανάποδα γιατί βρήκα θέση, δεν φαντάστηκα ότι θα περνάει κάποιος”. Εγώ πάλι δεν φαντάστηκα ότι, για να σε αποφύγω, θα στρίψω το τιμόνι και θα βρεθώ εκατοστά από το να καρφωθώ πάνω σε δέντρο, που για καλή μου τύχη το αυτοκίνητο σταμάτησε λόγω πιθανής σύγκρουσης…» έγραψε φανερά εκνευρισμένη η σύζυγος του Δημήτρη Παππά και πρόσθεσε:

Tην επόμενη φορά που θα σε βολέψει να γράψεις τους κανόνες στα παλιά σου τα παπούτσια, φρόντισε να μη χρειαστεί κάποιος άλλος να ρισκάρει τη ζωή του για τη δική σου βολή! Ελληνάρες».

Ευτυχώς η Άννα Μπεζάν είναι καλά στην υγεία της και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.