Άννα Μπεζάν: Έστριψε το τιμόνι και παραλίγο να καρφωθεί πάνω σε δέντρο

Η ηθοποιός παραλίγο να τρακάρει

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι αποκάλυψε για τη μονάκριβη κόρη της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Μπεζάν παραλίγο να εμπλακεί σε τροχαίο όταν ένας οδηγός μπήκε ανάποδα στον δρόμο.
  • Προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση στρίβοντας το τιμόνι και σχεδόν καρφώθηκε σε δέντρο.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε την αγανάκτησή της στα social media για την ανευθυνότητα του άλλου οδηγού.
  • Ευτυχώς, η Άννα είναι καλά στην υγεία της και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
  • Κάλεσε τους οδηγούς να σέβονται τους κανόνες κυκλοφορίας για την ασφάλεια όλων.

«Toν χάρο με τα μάτια της» είδε η Άννα Μπεζάν, όπως η ίδια έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media!

Άννα Μπεζάν: Έστριψε το τιμόνι και παραλίγο να καρφωθεί πάνω σε δέντρο

Δημήτρης Παππάς: Έκανε πρόταση γάμου στην Άννα Μπεζάν!

H ηθοποιός και νύφη της Χριστίνας Παππά, παραλίγο να εμπλακεί σε τροχαίο καθώς ένας οδηγός μπήκε ανάποδα και εκείνη στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, έστριψε με δύναμη το τιμόνι και παραλίγο να πέσει σε δένδρο.

Άννα Μπεζάν: Έστριψε το τιμόνι και παραλίγο να καρφωθεί πάνω σε δέντρο

 «Μπήκα ανάποδα γιατί βρήκα θέση, δεν φαντάστηκα ότι θα περνάει κάποιος”. Εγώ πάλι δεν φαντάστηκα ότι, για να σε αποφύγω, θα στρίψω το τιμόνι και θα βρεθώ εκατοστά από το να καρφωθώ πάνω σε δέντρο, που για καλή μου τύχη το αυτοκίνητο σταμάτησε λόγω πιθανής σύγκρουσης…» έγραψε φανερά εκνευρισμένη η σύζυγος του Δημήτρη Παππά και πρόσθεσε:

Tην επόμενη φορά που θα σε βολέψει να γράψεις τους κανόνες στα παλιά σου τα παπούτσια, φρόντισε να μη χρειαστεί κάποιος άλλος να ρισκάρει τη ζωή του για τη δική σου βολή! Ελληνάρες».

Ευτυχώς η Άννα Μπεζάν είναι καλά στην υγεία της και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. 

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ΑΝΝΑ ΜΠΕΖΑΝ
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