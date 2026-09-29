Laser facial: Η θεραπεία προσώπου που αλλάζει την εικόνα της επιδεμίδας

Στοχευμένες λύσεις για τόνο, δυσχρωμίες, κοκκινίλες και σημάδια γήρανσης

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Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Μην ξεχνάς ότι η επιλογή οποιασδήποτε θεραπείας με λέιζερ ή άλλης φωτοθεραπείας πρέπει να γίνεται μετά από αξιολόγηση από από εξειδικευμένο δερματολόγο

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Το laser μπορεί να μην είναι η πιο καινούργια τάση στον κόσμο της ομορφιάς, παραμένει όμως μία από τις πιο εξελιγμένες και αποτελεσματικές τεχνολογίες όταν ο στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της επιδερμίδας. Δεν πρόκειται για μία ενιαία θεραπεία: Διαφορετικά laser και συστήματα φωτός δρουν σε διαφορετικά βάθη και στοχεύουν διαφορετικές ανάγκες, από την ανομοιόμορφη όψη και τη θαμπάδα μέχρι τις δυσχρωμίες, τις κοκκινίλες και τις λεπτές γραμμές.

Laser facial: Η θεραπεία προσώπου που αλλάζει την εικόνα της επιδεμίδας

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το σημαντικό είναι να επιλέγουμε την τεχνολογία που ανταποκρίνεται πραγματικά στη βιολογία και τις ανάγκες της κάθε επιδερμίδας. Άλλωστε, το ίδιο laser δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο ένα πρόβλημα μελάγχρωσης, τη ροδόχρου ακμή και την απώλεια ελαστικότητας.

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Αυτός είναι και ο λόγος που πριν από κάθε θεραπεία προηγείται σωστή αξιολόγηση του δέρματος. Η επιλογή εξαρτάται από τον τύπο της δυσχρωμίας ή της ερυθρότητας, το βάθος του προβλήματος, την υφή της επιδερμίδας αλλά και το αποτέλεσμα που θέλεις να πετύχεις.

Θέλεις απλώς πιο φωτεινή και λεία επιδερμίδα;

Laser facial: Η θεραπεία προσώπου που αλλάζει την εικόνα της επιδεμίδας

Το Clear + Brilliant αποτελεί μια απαλή, μη επεμβατική θεραπεία λέιζερ προσώπου που βελτιώνει την ποιότητα, την υφές και τη λάμψη της επιδερμίδας. Πρόκειται για μια τεχνολογία που δημιουργεί ελεγχόμενες ζώνες θερμότητας στο δέρμα χωρίς να αφαιρεί κύτταρα από την επιφάνειά του. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο φωτεινή και ξεκούραστη επιδερμίδα.

Αν ο στόχος είναι καλύτερη υφή και πιο ομοιόμορφος τόνος;

Laser facial: Η θεραπεία προσώπου που αλλάζει την εικόνα της επιδεμίδας

Εδώ περνάμε σε θεραπείες όπως το Moxi και το LaseMD Ultra. Πρόκειται για συστήματα που παραμένουν στην κατηγορία των μη αφαιρετικών fractional τεχνολογιών, αλλά λειτουργούν πιο ουσιαστικά κάτω από την επιφάνεια της επιδερμίδας, ενισχύοντας τις διαδικασίες ανανέωσης.

Laser facial: Η θεραπεία προσώπου που αλλάζει την εικόνα της επιδεμίδας

Είναι ιδανικές θεραπείες για περιπτώσεις ανομοιόμορφου τόνου και πρώιμης φωτογήρανσης. Τα αποτελέσματα είναι σταδιακά και συνήθως απαιτείται μια σειρά συνεδριών, όμως η λογική εδώ δεν είναι ένα προσωρινό glow, αλλά η σταδιακή βελτίωση της συνολικής ποιότητας του δέρματος.

Διαβάστε αναλυτικά όσα θέλετε να γνωρίζετε για το laser care, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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