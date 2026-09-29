Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις εάν δεν αυστηροποιήσει περαιτέρω το σύστημα χορήγησης κονδυλίων της ΕΕ, προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση που περιήλθε σε γνώση του POLITICO.

Το μήνυμα, το οποίο εστάλη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθιστά σαφές ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες με την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών από την Αθήνα, η οποία δρομολογήθηκε στον απόηχο ενός μεγάλου σκανδάλου που αφορούσε δόλιες πληρωμές σε εικονικούς αγρότες. Η έκθεση 40 σελίδων, που συντάχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Επιτροπής, ασκεί δριμεία κριτική στο έργο της ελληνικής αρχής οικονομικού ελέγχου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προτείνει τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της ΕΕ ενός μέρους των δαπανών» που επί του παρόντος λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση, καταλήγει το έγγραφο.

Αν και η κυβέρνηση προχώρησε στο κλείσιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ —του κρατικού οργανισμού πληρωμών που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου— η έκθεση επισημαίνει τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση τόσο με τους κανόνες της ΕΕ όσο και με τους εθνικούς κανονισμούς που θεσπίστηκαν για τη διόρθωση του συστήματος. Τα ζητήματα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, τις επιδοτήσεις για κτηνοτρόφους, βοσκοτόπια και τη βιολογική γεωργία.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι η έκθεση «δεν αποτελεί την τελική θέση της Επιτροπής». Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής είναι πολύ εποικοδομητική».

Αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά δεκάδες υποθέσεις που αφορούν Έλληνες αγρότες —ή άτομα που εμφανίζονταν ως αγρότες— οι οποίοι φέρονται να έλαβαν αδικαιολόγητα επιδοτήσεις για εκτάσεις που δεν τους ανήκαν ή για αγροτικές εργασίες που δεν εκτέλεσαν ποτέ. Τέσσερις βουλευτές και αρκετοί πρώην ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί συγκαταλέγονται μεταξύ των κατηγορουμένων που παραπέμφθηκαν σε δίκη από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς τον Ιούλιο για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, με την πρώτη δίκη να ξεκινά την επόμενη Παρασκευή

