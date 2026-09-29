Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρωινή επίσκεψή του στο νεόδμητο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου.

Το νέο υπερσύγχρονο, βιοκλιματικό σχολικό συγκρότημα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο, δίνοντας τέλος σε μια εκπαιδευτική εκκρεμότητα 27 ετών, καθώς έως πέρυσι οι περίπου 270 μαθητές του σχολείου παρακολουθούσαν μαθήματα σε αίθουσες-κοντέινερ.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, τον δήμαρχο Ασπροπύργου Γιάννη Ηλία και τη διευθύντρια του σχολείου Ευαγγελία Κουλουριώτου, ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στις σχολικές αίθουσες, τη βιβλιοθήκη, τους χώρους άθλησης και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Κατά την άφιξή του, ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς για την καθημερινότητά τους. Απευθυνόμενος χαμογελαστός στους παρευρισκόμενους είπε «για να δούμε τι κάναμε», ενώ αστειεύθηκε με τους μαθητές που φώναζαν το όνομά του, λέγοντας: «Τώρα ανεβαίνω!».

Στο τέλος της επίσκεψής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κα Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο, για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρίσκονταν σε κοντέινερ.

Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούργια μέρα για τον Ασπρόπυργο, για τα παιδιά του Γυμνασίου που χαίρονται το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βλέπουν και τη δική τους ποιότητα εργασίας να αναβαθμίζεται.

Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το σχολείο αυτό χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών -συγχαρητήρια, κ. Δήμαρχε-, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο, αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών.

Και βέβαια, θέλω, με την ευκαιρία αυτή, να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος "Μαριέττα Γιαννάκου", το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Ελπίζουμε του χρόνου να φτάσουμε τα 1.000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις.

Συνεχίζουμε. H φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κα Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία.

Αλλά βέβαια, κ. Διευθύντρια, στο δικό σας πρόσωπο θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας, διότι όσο καλές, όμορφες, σύγχρονες, άρτιες και ασφαλείς κι αν είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.

Καλορίζικο, λοιπόν, το νέο σχολείο και μακάρι σύντομα σε ολόκληρη την επικράτεια όλα τα σχολεία να είναι όπως το Γυμνάσιο του Ασπροπύργου το οποίο επισκεφτήκαμε σήμερα».

Από την πλευρά της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ στον Ασπρόπυργο. Ευχαριστούμε το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" και το υπουργείο Εσωτερικών, γιατί με ένα πραγματικά μεγάλο ποσό έχουμε ένα καινούριο σχολείο όπου τα παιδιά έρχονται με χαρά. Αξίζει στα παιδιά της Ελλάδος να έχουν μια τέτοια καθημερινότητα, που συμβαδίζει με το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης».

Ο δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας είπε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που είναι εδώ ο πρωθυπουργός να δει αυτό το "κόσμημα", ένα σχολείο που κατασκευάστηκε μέσω του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" και το οποίο πραγματικά είχε ανάγκη η περιοχή».

Στη συνέχεια η Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Ευαγγελία Κουλουριώτου συμπλήρωσε: «Μετά από 27 χρόνια σε κοντέινερς, έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε σε ένα υπερσύγχρονο σχολείο, πλήρως στελεχωμένο. Το σχολείο αυτό έχει αλλάξει την ποιότητα ζωής των παιδιών, τα οποία το αγαπούν και βλέπουν αλλιώς την εκπαιδευτική διαδικασία».

Συναντήσεις στο Δημαρχείο και περιοδεία στην πόλη

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο σχολικό συγκρότημα, ο πρωθυπουργός μετέβη στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, όπου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο Γιάννη Ηλία, με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και την πορεία των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης περιηγήθηκε στους κεντρικούς δρόμους του Ασπροπύργου, όπου συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και επαγγελματίες της περιοχής.