Καταργείται οριστικά στη χώρα μας η χρήση του εργαλείου της βιντζότρατας, που επί δεκαετίες κατέστρεφε τον βυθό και το οικοσύστημα της θάλασσας.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς αποτελεί πλέον νόμο του κράτους η οριστική κατάργηση του εργαλείου της βιντζότρατας στην Ελλάδα.

Το σχετικό νομοσχέδιο για την αλιεία ψηφίστηκε σήμερα (25/9/2026) από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.

Καταργήθηκε οριστικά η βιντζότρατα στην Ελλάδα

Το δυσάρεστο, όμως, είναι ότι τα υπόλοιπα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης καταψήφισαν την κατάργηση της βιντζότρατας, βάζοντας πάνω από την προστασία της θάλασσας τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις κομματικές σκοπιμότητες, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης του Star, Αντώνης Αντωνόπουλος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Πώς ψήφισαν τα κόμματα στη Βουλή

Οι 73 βιντζότρατες που έχουν απομείνει στη χώρα μας θα επιδοτηθούν για να αλλάξουν εργαλεία ψαρέματος.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» κ. Θεόδωρος Τσιμπίδης, «είναι θετικό ότι καταργείται το εργαλείο αυτό. Νομίζω συμφωνούμε όλοι, ακόμα και η πλειοψηφία των αλιέων. Η βιντζότρατα ήταν ένα εργαλείο το οποίο δυστυχώς δεν μπορούσε να λειτουργήσει ποτέ επιλεκτικά, διότι ψάρευε πάντα σε πάρα πολύ ευαίσθητα οικοσυστήματα».

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