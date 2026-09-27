Curtain bangs: Το απόλυτο hair trend των ‘70s επιστρέφει πιο cool από ποτέ

H φράντζα που ανοίγει στη μέση αρέσει στις γυναίκες κάθε ηλικίας

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Με τις άκρες τους να αγκαλιάζουν διακριτικά το πρόσωπο και χωρίστρα στη μέση, οι curtain bangs δίνουν νέα διάσταση στο κούρεμα

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Οι curtain bangs είναι η φράντζα που επιστρέφει από τα ‘70s και χαρίζει αμέσως χαρακτήρα στο κούρεμα, χωρίς να δείχνει υπερβολικά στημένη. Σε μακρύ μήκος και με χωρίστρα στη μέση, πλαισιώνουν κομψά το πρόσωπο ενώ προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικά μήκη, υφές και στιλ μαλλιών.

Curtain bangs: Το απόλυτο hair trend των ‘70s επιστρέφει πιο cool από ποτέ

Η ιστορία τους, βέβαια, δεν ξεκινά σήμερα. Από τις χαρακτηριστιές bangs της Brigitte Bardot μέχρι το iconic, ανάλαφρο blowout της Farrah Fawcett, η συγκεκριμένη αισθητική έχει συνδεθεί διαχρονικά με ένα πολύ συγκεκριμένο είδος ανεπιτήδευτου glamour.

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Τι είναι οι curtain bangs;

Curtain bangs: Το απόλυτο hair trend των ‘70s επιστρέφει πιο cool από ποτέ

Πρόκειται για μια μακριά φράντζα που μακραίνει σταδιακά προς τα πλάγια, ακολουθώντας τα ζυγωματικά και συχνά φτάνοντας μέχρι το σαγόνι. Με χωρίστρα στη μέση δημιουργεί ένα φυσικό πλαίσιο γύρω από το πρόσωπο, κάτι σαν «κουρτίνα» περισσότερο παρά αυστηρή φράντζα και αυτή ακριβώς είναι η γοητεία της.

Οι curtain bangs κολακεύουν διαφορετικά σχήματα προσώπου και μήκη μαλλιών, αρκεί το κούρεμα να προσαρμοστεί στην κίνηση και στον τρόπο που πέφτουν φυσικά τα μαλλιά γύρω από το πρόσωπο. Σε σγουρά ή textured μαλλιά, μάλιστα, οι ειδικοί προτείνουν ιδιαίτερη προσοχή στο κούρεμα, καθώς οι μπούκλες αλλάζουν μήκος όταν στεγνώνουν.

Γιατί τις βλέπουμε παντού;

Curtain bangs: Το απόλυτο hair trend των ‘70s επιστρέφει πιο cool από ποτέ

Διότι ανανεώνουν το look και προσφέρουν μια διακριτική αλλαγή χωρίς τη δραστική μεταμόρφωση που φέρνει μια πολύ κοντή φράντζα. Επειδή είναι πιο μακριές και ακολουθούν φυσικά το περίγραμμα του προσώπου, μεγαλώνουν εύκολα μαζί με τα υπόλοιπα μαλλιά χωρίς εκείνη τη δύσκολη μεταβατική φάση που συχνά συνοδεύει μια κοντή φράντζα και χωρίς συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο. Παράλληλα, προσαρμόζονται σχεδόν σε κάθε χτένισμα, από ίσια μαλλιά και χαλαρούς κυματισμούς μέχρι μπούκλες, layers, bob ή ένα sleek updo.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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