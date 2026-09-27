Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεκάδες χιλιάδες θεατές γέμισαν το ΟΑΚΑ για τη συναυλία της Άννας Βίσση το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου.
  • Η Βίσση αφιέρωσε τη βραδιά στον Γιώργο Μαζωνάκη, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό.
  • Η συναυλία ξεκίνησε με το «Αιγαίο» και περιλάμβανε πολλές από τις επιτυχίες της.
  • Παρά τη βροχή, οι θεατές παρέμειναν στο στάδιο και συμμετείχαν ενεργά.
  • Σημαντική έκπληξη ήταν η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi.

Δεκάδες χιλιάδες θεατές γέμισαν το ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση.

Το κοινό τραγούδησε μαζί της επιτυχίες από όλη την πορεία της, έμεινε στο στάδιο παρά τη βροχή και την αποθέωσε από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή. Ξεχωριστή θέση στη βραδιά είχε η αφιέρωσή της στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00. Περίπου στις 20:00 ξεκίνησε το pre-show με τον DJ και παραγωγό Argy, κατά κόσμον Αργύρη Θεοφίλη, με τον οποίο η Βίσση κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το «Όλο πιο πάνω».

Ο κόσμος είχε ήδη κατακλύσει τις εξέδρες και τον αγωνιστικό χώρο, περιμένοντας την έναρξη της συναυλίας. 

Λίγο μετά τις 21:00, η τραγουδίστρια κατέβηκε στη σκηνή μέσα σε μια κυκλική κατασκευή, φορώντας ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα. Η εμφάνισή της προκάλεσε ενθουσιασμό και το «Αιγαίο» έδωσε το έναυσμα για το πρόγραμμα. Ακολούθησαν τραγούδια όπως η «Αγάπη υπερβολική» και το «Σε περίπτωση που», με τους θεατές να τραγουδούν μαζί τηςΆννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

«Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά»

Απευθυνόμενη στο κοινό, η Άννα Βίσση μίλησε για το άγχος που ένιωθε μπροστά σε μια τόσο μεγάλη βραδιά και για τη δύναμη που της έδωσε η υποδοχή των θεατών. «Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος», είπε. Θυμήθηκε επίσης τις δύο προηγούμενες μεγάλες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο και την υπόσχεση να εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ.

Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

Η βροχή προκάλεσε μια σύντομη διακοπή, ώστε να απομακρυνθούν τα νερά από τη σκηνή. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε, όπως και η συμμετοχή του κόσμου, που παρέμεινε στο στάδιο για να απολαύσει τη συναυλία.

Η αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκε στις οθόνες του ΟΑΚΑ και οι θεατές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Η Άννα Βίσση μίλησε για τη μοναδική πορεία του, λέγοντας ότι γεννήθηκε για να ξεχωρίσει και να μιλήσει στις καρδιές του κόσμου. Αναφέρθηκε με συγκίνηση και στο κύμα αγάπης που εκδηλώθηκε για εκείνον μετά τον θάνατό του.

Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

Έπειτα κάλεσε το κοινό να τραγουδήσει μαζί της το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου». «Από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα γιορτάζουν», είπε πριν ξεκινήσει το τραγούδι.

Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

Η αφιέρωση συνεχίστηκε με το «Τρένο». Η Άννα Βίσση αποκάλυψε ότι είχε δει τον Μαζωνάκη να κλαίει ακούγοντάς το και επέλεξε να του αφιερώσει αυτό το δικό της τραγούδι. Η προσωπική της ανάμνηση έδωσε στη στιγμή ιδιαίτερο βάρος, καθώς το κοινό παρακολουθούσε και τραγουδούσε μαζί της.

Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

Ξεχωριστή έκπληξη της βραδιάς ήταν είναι η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, την οποία το 2009 είχε επιλέξει ο Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It».
 

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