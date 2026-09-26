Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα κρίσιμα λεπτά όπου οι γιατροί στο «Ελπίς» έδιναν μάχη για να σώσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, η κατηγορούμενη γιατρός όχι μόνο δεν τον είχε συνοδεύσει με το ΕΚΑΒ, αλλά με απόλυτη ψυχραιμία επικοινωνούσε μέσω τηλεφώνου με τον υπνοθεραπευτή.

Τα όσα φέρεται να το είπε, είναι αδιανόητα.

«Μου είπε ότι δεν πήγε μαζί του με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ γιατί είχε πελάτισσα»

«Μου λέει (η γιατρός) ότι τον Γιώργο τον πήρε το ΕΚΑΒ. Του έπεσε λέει η πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Και λέω "εσύ τι κάνεις εκεί"; Γιατί δεν τον συνοδεύει κανείς; Και μου απαντάει "Έχω πελάτισσα"» είπε ο υπνοθεραπευτής στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» στο MEGA.

Ο υπνοθεραπευτής επικοινωνεί με τη γιατρό ξανά κατά τις 6 το απόγευμα, όπως ισχυρίζεται. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη φύγει από τη ζωή.

«Μου επιβεβαιώνει στην ουσία ότι είναι ζωντανός. Εγώ είμαι με την πεποίθηση ότι είναι ζωντανός ο άνθρωπος και μετά από μερικά λεπτά, 18.01, σκάνε μηνύματα ότι «έφυγε» ο Μαζωνάκης και παθαίνω σοκ. Της στέλνω μήνυμα "το έμαθες;" «Ναι, μόλις το έμαθα!».

Ο διάλογος μεταξύ κατηγορούμενης γιατρού και υπνοθεραπευτή ενώ ο Γ. Μαζωνάκης ήταν στο «Ελπίς»

Τα μηνύματα, όμως, του υπνοθεραπευτή με την προφυλακισμένη γιατρό, δίνουν λίγο διαφορετική εικόνα για τις κρίσιμες στιγμές.

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΩΡΑ 17:05:

Προχθές μου είπες ότι παίρνει διουρητικά. Μήπως αυτό φταίει;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑΤΡΟΣ - ΩΡΑ 17:24:

Και αυτά ρίχνουν την πίεση. Δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει.

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΩΡΑ 17:25:

Ρε μπελά που βρήκαμε. Ποιος τον συνοδεύει;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑΤΡΟΣ:

Τον πήρε το ΕΚΑΒ. Θα πάω με τον ... (σ.σ. σύζυγος)

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΩΡΑ 17:27:

Μη βγει παραέξω η ιστορία.

«Ακούγεται άσχημο το "θα τον στριμώξω", αλλά είμαι λακωνικός και κοφτερός»

Ενδιαφέρον έχει το πώς εξηγεί ο υπνοθεραπευτής τη φράση «θα τον στριμώξω»:

«Mου λέει "αρχίσαμε". Και λέω καλά, όταν θα έρθει την Τετάρτη "θα τον στριμώξω" γιατί εγώ θα τον έβλεπα την Τετάρτη. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ δεν θα τον έβλεπα την Τρίτη. Την Τετάρτη θα τον έβλεπα και στην κουβέντα πάνω θα του έλεγα "Ρε φίλε, δεν κάναμε μια συμφωνία να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να προχωρήσεις;". Ακούγεται πολύ άσχημα το "θα σε στριμώξω". Γενικώς εγώ είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι. Δεν είναι στρογγυλεμένος ο λόγος μου. Φυσικά ένας τρίτος τι υπέθεσε; Α, αυτοί οι δύο τα παίρνουνε, είναι συνεργάτες και ο Κομιανός παίρνει μίζα».