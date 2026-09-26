Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση των αγνοουμένων στο κτίριο που κατέρρευσε μετά την έκρηξη στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου και τις δύο τελευταίες σορούς στα συντρίμμια της οδού Λυσικράτους. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους έξι.

Οι δύο τελευταίες σοροί εντοπίστηκαν περίπου στις 14:00, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Μέχρι εκείνη την ώρα είχαν βρεθεί τέσσερις άνθρωποι νεκροί και απέμενε να ερευνηθεί το τελευταίο τμήμα των ερειπίων.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η διαδικασία ανάσυρσης των δύο τελευταίων ατόμων βρισκόταν σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό τους.

Από την έκρηξη στην ολονύχτια επιχείρηση

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε, αφήνοντας τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κάτω από τα συντρίμμια. Τα συνεργεία ξεκίνησαν αμέσως την αναζήτηση και συνέχισαν να εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η πρώτη σορός, γυναίκας, ανασύρθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Στη συνέχεια βρέθηκε δεύτερη σορός και, νωρίς το μεσημέρι, άλλες δύο. Με τον εντοπισμό των δύο τελευταίων ανθρώπων περίπου στις 14:00, ο απολογισμός έφτασε τους έξι νεκρούς.

Η επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων δεν είχε ολοκληρωθεί κατά τη νεότερη ενημέρωση, επομένως δεν μπορεί ακόμη να αποδοθεί με βεβαιότητα κάθε σορός σε συγκεκριμένο ένοικο του κτιρίου.

Στο κτίριο διέμεναν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε άλλο διαμέρισμα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ανάμεσά τους δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας. Ο Δήμος Αθηναίων συνέδραμε με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Η έρευνα στρέφεται στα αίτια της έκρηξης

Μετά τον εντοπισμό των έξι ανθρώπων, κρίσιμο ζήτημα παραμένει τι προκάλεσε την έκρηξη. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζει τα στοιχεία από το κτήριο και την περιοχή. Το ενδεχόμενο διαρροής αερίου έχει αναφερθεί ως πιθανή εξήγηση, όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε έχει ανακοινωθεί οριστικό πόρισμα.

Η έκρηξη προκάλεσε επίσης ζημιές σε γειτονικά κτήρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει αρχικές αυτοψίες, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα γίνει όταν επιτραπεί η ασφαλής πρόσβαση στο σημείο.