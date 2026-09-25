Σωτήρης Τσαφούλιας: «Στις κόρες μου λέω να κάνουν ότι θέλουν αρκεί να είναι ευτυχισμένες» / Βίντεο: Mega

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι σκηνοθέτης του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, καθώς και σεναριογράφος.

Φέτος υπογράφει την τηλεοπτική σειρά Ριφιφί, τα τελευταία 8 χρόνια είναι σε σχέση με την ηθοποιό Άννα Μενενάκου, ενώ δεν κρύβει την αδυναμία που έχει στις δύο κόρες του, Δέσποινα και Κωνσταντίνα.

Γνωρίζοντας τον Σωτήρη Τσαφούλια - Το βιογραφικό του σκηνοθέτη

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι 51 χρόνων και γεννήθηκε στον Πειραιά στις 20 Οκτωβρίου 1975

και γεννήθηκε στον Πειραιά στις 20 Οκτωβρίου 1975 Σπούδασε Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Ναυτικό Δίκαιο

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, με την κόρη του Δέσποινα και τη σύντροφό του, Άννα Μενενάκου / Φωτογραφία: Eurokinissi

Εργάστηκε στις επιχειρήσεις προτού αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου με τον κινηματογράφο

Το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο έγινε το 2014 με την ταινία «Κοινός Παρονομαστής», η οποία κέρδισε πολλά βραβεία σε φεστιβάλ

Έγινε ευρέως γνωστός από τη σκηνοθεσία της επιτυχημένης αστυνομικής σειράς «Έτερος Εγώ» (Χαμένες Ψυχές, Κάθαρσις, Νέμεσις)

Έχει σκηνοθετήσει σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, όπως το «Μια Κανονική Μέρα»

Έχει ξεχωρίσει για τον δημόσιο λόγο του και τις τοποθετήσεις του σε κοινωνικά ζητήματα, ενώ έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες παραγωγές στην ελληνική τηλεόραση και το θέατρο

Οι τηλεοπτικές σειρές που έχει σκηνοθετήσει είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι οι: «Έτερος Εγώ», «Χαμένες Ψυχές», «Κάθαρσις», «Νέμεσις», «17 Κλωστές» και «Ριφιφί»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία σε πολύ δυνατά, ανθρωποκεντρικά και ψυχολογικά έργα, όπως τα: «Αινιγματικές Παραλλαγές», «Ο Επισκέπτης», «Μικρά Συζυγικά Εγκλήματα», «Η Αξία της Ζωής» και «Μια Κανονική Μέρα»

Είναι πατέρας δύο κορών της οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του και σύντροφος της ηθοποιού Άννας Μενενάκου τα τεελυταία 8 χρόνια.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας:με τη σύντροφό του, Άννα Μενενάκου / Φωτογραφία: NDP

Ο έρωτας με την Άννα Μενενάκου και οι κόρες του

Τα τελευταία 8 χρόνια ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι σε σχέση με την ηθοποιό Άννα Μενενάκου, τους οποίους ένωσε, μεταξύ άλλων, η κοινή αγάπη για την τέχνη και τον κινηματογράφο.

Η συνεργασία τους στο Ριφιφί έφερε τους δυο τους και επαγγελματικά στον ίδιο χώρο, με την Άννα Μενενάκου να έχει μιλήσει με θερμά λόγια για τον σύντροφό της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», είχε πει χαρακτηριστικά: «Ο Σωτήρης είναι το άλλο μου μισό, αυτός που με συμπληρώνει. Δεν είναι κάτι γενικό, αλλά ειδικό».

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας με τις κόρες του Δέσποινα και Κωνσταντίνα / Φωτογραφία: NDP

O Σωτήρης Τσαφούλιας έχει αποκτήσει δυο κόρες, τη Δέσποινα και την Κωνσταντίνα από προηγούμενο γάμο του. Ο σκηνοθέτης μίλησε πρόσφατα σε συνέντευξή του για τις δύο κόρες του, ενώ αποκάλυψε ότι προτιμά να μην επιβάλλει τη γνώμη του στις κόρες του, καθώς θεωρεί ότι η νέα γενιά πρέπει να διαμορφώνει τον δικό της δρόμο: «Δε θα έδινα ποτέ στα παιδιά μου μια συμβουλή που εγώ δεν ακολούθησα. Γι’ αυτό δεν τους είπα ποτέ να διαβάσουν στο σχολείο. Τα παιδιά μας είναι κατασκευασμένα να ζήσουν σε μια άλλη εποχή από τη δική μας… Το πρόβλημα κάθε γενιάς πάντα ήταν η νεολαία της. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι των παιδιών - είναι δικό μας».

Ενώ για το ρόλο του πατέρα ο γνωστός σκηνοθέτης είπε ότι: «Αν έχεις παιδιά, δεν είσαι ήσυχος ποτέ. Θέλω απλώς να κάνουν κάτι που θα το αγαπούν πραγματικά. Και στις δύο κόρες μου συμβαίνει αυτό - κι αυτό για μένα είναι ευλογία».