Σωτήρης Τσαφούλιας: Η ηλικία, η σκηνοθεσία, ο έρωτας και οι κόρες του

Το βιογραφικό του ταλαντούχου σκηνοθέτη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com & Eurokinissi
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Στις κόρες μου λέω να κάνουν ότι θέλουν αρκεί να είναι ευτυχισμένες» / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι 51 ετών, γεννημένος στον Πειραιά, και σκηνοθέτης τηλεόρασης, κινηματογράφου και θεάτρου.
  • Φέτος σκηνοθετεί την τηλεοπτική σειρά 'Ριφιφί' και είναι σε σχέση με την ηθοποιό Άννα Μενενάκου τα τελευταία 8 χρόνια.
  • Έχει δύο κόρες, τη Δέσποινα και την Κωνσταντίνα, και προτιμά να μην επιβάλλει τη γνώμη του σε αυτές.
  • Γνωστός για τη σειρά 'Έτερος Εγώ' και άλλες επιτυχημένες παραγωγές, έχει αναγνωριστεί για τον δημόσιο λόγο του σε κοινωνικά ζητήματα.
  • Πιστεύει ότι η νέα γενιά πρέπει να διαμορφώνει τον δικό της δρόμο και επιθυμεί τα παιδιά του να ακολουθούν αυτό που αγαπούν.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι σκηνοθέτης του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, καθώς και σεναριογράφος.

Φέτος υπογράφει την τηλεοπτική σειρά Ριφιφί, τα τελευταία 8 χρόνια είναι σε σχέση με την ηθοποιό Άννα Μενενάκου, ενώ δεν κρύβει την αδυναμία που έχει στις δύο κόρες του, Δέσποινα και Κωνσταντίνα.

Άννα Μενενάκου: Η ηλικία, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια

 

 

Γνωρίζοντας τον Σωτήρη Τσαφούλια - Το βιογραφικό του σκηνοθέτη

  • Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι 51 χρόνων και γεννήθηκε στον Πειραιά στις 20 Οκτωβρίου 1975
  • Σπούδασε Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Ναυτικό Δίκαιο

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, με την κόρη του Δέσποινα και τη σύντροφό του, Άννα Μενενάκου / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, με την κόρη του Δέσποινα και τη σύντροφό του, Άννα Μενενάκου / Φωτογραφία: Eurokinissi
  • Εργάστηκε στις επιχειρήσεις προτού αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου με τον κινηματογράφο
  • Το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο έγινε το 2014 με την ταινία «Κοινός Παρονομαστής», η οποία κέρδισε πολλά βραβεία σε φεστιβάλ

 

 

  • Έγινε ευρέως γνωστός από τη σκηνοθεσία της επιτυχημένης αστυνομικής σειράς «Έτερος Εγώ» (Χαμένες Ψυχές, Κάθαρσις, Νέμεσις)
  • Έχει σκηνοθετήσει σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, όπως το «Μια Κανονική Μέρα»
  • Έχει ξεχωρίσει για τον δημόσιο λόγο του και τις τοποθετήσεις του σε κοινωνικά ζητήματα, ενώ έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες παραγωγές στην ελληνική τηλεόραση και το θέατρο

 

 

  • Οι τηλεοπτικές σειρές που έχει σκηνοθετήσει είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι οι: «Έτερος Εγώ», «Χαμένες Ψυχές», «Κάθαρσις», «Νέμεσις», «17 Κλωστές» και  «Ριφιφί»

 

 

  • Ο Σωτήρης Τσαφούλιας έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία σε πολύ δυνατά, ανθρωποκεντρικά και ψυχολογικά έργα, όπως τα: «Αινιγματικές Παραλλαγές», «Ο Επισκέπτης», «Μικρά Συζυγικά Εγκλήματα», «Η Αξία της Ζωής» και «Μια Κανονική Μέρα»
  • Είναι πατέρας δύο κορών της οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του και σύντροφος της ηθοποιού Άννας Μενενάκου τα τεελυταία 8 χρόνια.

Τσαφούλιας: «Η μεγάλη μου κόρη αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας:με τη σύντροφό του, Άννα Μενενάκου / Φωτογραφία: NDP

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας:με τη σύντροφό του, Άννα Μενενάκου / Φωτογραφία: NDP

Ο έρωτας με την Άννα Μενενάκου και οι κόρες του

Τα τελευταία 8 χρόνια ο  Σωτήρης Τσαφούλιας είναι σε σχέση με την ηθοποιό Άννα Μενενάκου, τους οποίους ένωσε, μεταξύ άλλων, η κοινή αγάπη για την τέχνη και τον κινηματογράφο.

Η συνεργασία τους στο Ριφιφί έφερε τους δυο τους και επαγγελματικά στον ίδιο χώρο, με την Άννα Μενενάκου να έχει μιλήσει με θερμά λόγια για τον σύντροφό της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», είχε πει χαρακτηριστικά: «Ο Σωτήρης είναι το άλλο μου μισό, αυτός που με συμπληρώνει. Δεν είναι κάτι γενικό, αλλά ειδικό».

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας με τις κόρες του / Φωτογραφία: NDP

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας με τις κόρες του Δέσποινα και Κωνσταντίνα / Φωτογραφία: NDP

O Σωτήρης Τσαφούλιας έχει αποκτήσει δυο κόρες, τη Δέσποινα και την Κωνσταντίνα από προηγούμενο γάμο του. Ο σκηνοθέτης μίλησε πρόσφατα σε συνέντευξή του για τις δύο κόρες του, ενώ αποκάλυψε ότι προτιμά να μην επιβάλλει τη γνώμη του στις κόρες του, καθώς θεωρεί ότι η νέα γενιά πρέπει να διαμορφώνει τον δικό της δρόμο: «Δε θα έδινα ποτέ στα παιδιά μου μια συμβουλή που εγώ δεν ακολούθησα. Γι’ αυτό δεν τους είπα ποτέ να διαβάσουν στο σχολείο. Τα παιδιά μας είναι κατασκευασμένα να ζήσουν σε μια άλλη εποχή από τη δική μας… Το πρόβλημα κάθε γενιάς πάντα ήταν η νεολαία της. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι των παιδιών - είναι δικό μας».

Ενώ για το ρόλο του πατέρα ο γνωστός σκηνοθέτης είπε ότι: «Αν έχεις παιδιά, δεν είσαι ήσυχος ποτέ. Θέλω απλώς να κάνουν κάτι που θα το αγαπούν πραγματικά. Και στις δύο κόρες μου συμβαίνει αυτό - κι αυτό για μένα είναι ευλογία».

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