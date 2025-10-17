Τσαφούλιας: «Η μεγάλη μου κόρη αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική»

«Δε θέλω να μιλάω γι’ αυτή γιατί δε ξέρω τι την ενοχλεί»

Τσαφούλιας: «Η μεγάλη μου κόρη αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική»
Μια αποκάλυψη έκανε ο Σωτήρης Τσαφούλιας και μίλησε ανοιχτά για τις κόρες του, αλλά και για την αξία της ελευθερίας στις επιλογές τους.

Ο γνωστός σκηνοθέτης το πρωί της Παρασκευής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποκάλυψε πως προτιμά να μην επιβάλλει τη γνώμη του στις κόρες του, καθώς θεωρεί ότι η νέα γενιά πρέπει να διαμορφώνει τον δικό της δρόμο: «Δε θα έδινα ποτέ στα παιδιά μου μια συμβουλή που εγώ δεν ακολούθησα. Γι’ αυτό δεν τους είπα ποτέ να διαβάσουν στο σχολείο. Τα παιδιά μας είναι κατασκευασμένα να ζήσουν σε μια άλλη εποχή από τη δική μας… Το πρόβλημα κάθε γενιάς πάντα ήταν η νεολαία της. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι των παιδιών — είναι δικό μας».

Άννα Μενενάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της

Ο δημιουργός της σειράς «Έτερος Εγώ» εξήγησε ότι η πραγματική ευτυχία για έναν γονιό είναι να βλέπει τα παιδιά του να ακολουθούν τον δρόμο που τα εκφράζει, ακόμα κι αν αυτός δεν είναι ο ίδιος με τον δικό του.

Τσαφούλιας: «Η μεγάλη μου κόρη αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας με την κόρη του, Δέσποινα Τσαφούλια και τη σύντροφό του, Άννα Μενενάκου / NDP

Σωτήρης Τσαφούλιας: Η αποκάλυψη για τη μεγάλη του κόρη

Για πρώτη φορά, ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε ανοιχτά για τη μεγάλη του κόρη, η οποία αποφάσισε πρόσφατα να ασχοληθεί με την υποκριτική:

«Το τελευταίο διάστημα ήταν ανάμεσα σε κτηνιατρική και βιολογία. Μέχρι που ήρθε το καλοκαίρι και μου είπε ότι αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική. Δεν είχαμε κάνει ποτέ τέτοια κουβέντα. Έδωσε εξετάσεις και πέρασε στο Εθνικό».

Άννα Μενενάκου - Σωτήρης Τσαφούλιας, με την κόρη του Δέσποινα

Άννα Μενενάκου - Σωτήρης Τσαφούλιας, με την κόρη του Δέσποινα

Ο σκηνοθέτης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, εξηγώντας πως πρόκειται για μια καθαρά δική της επιλογή, χωρίς καμία επιρροή από εκείνον:

«Δε θα έλεγα ότι επηρεάστηκε από εμένα. Αν είχε επηρεαστεί, θα είχε ασχοληθεί με τα ναυτιλιακά. Είναι δική της απόφαση και αυτό είναι που με κάνει χαρούμενο. Όταν κάνεις κάτι επειδή το επέλεξες, ακόμα και οι δυσκολίες έχουν άλλο βάρος».

Παρότι μοιράστηκε τη χαρά του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας ήταν σαφής πως θέλει να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της κόρης του: «Πλέον είναι 18 και δε θα ήθελα να λέω τίποτα για εκείνη γιατί δε ξέρω τι την ενοχλεί και τι όχι. Μοιράζομαι απλά τη χαρά μου που ασχολείται με την υποκριτική και το επέλεξε μόνη της».

Ο σκηνοθέτης έκλεισε τη συνέντευξη με λόγια γεμάτα αγάπη και ωριμότητα για τον ρόλο του πατέρα: «Αν έχεις παιδιά, δεν είσαι ήσυχος ποτέ. Θέλω απλώς να κάνουν κάτι που θα το αγαπούν πραγματικά. Και στις δύο κόρες μου συμβαίνει αυτό — κι αυτό για μένα είναι ευλογία».

Τσαφούλιας: «Η μεγάλη μου κόρη αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας με τις κόρες του σε μια κοινή τους εμφάνιση πριν από δυο χρόνια

O Σωτήρης Τσαφούλιας έχει αποκτήσει δυο κόρες, την Δέσποινα και την Κωνσταντίνα από τον προηγούμενο γάμο του, ενώ τα τελευταία 9 χρόνια είναι ζευγάρι με την ηθοποιό Άννα Μενενάκου.

