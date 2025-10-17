Άννα Μενενάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της

Εκεί ήταν και η μητέρα της ηθοποιού

Πηγή: Φωτογραφίες: NDP/ Έλλη Πουπουλίδου
Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε η Άννα Μενενάκου, καθώς έκανε πρεμιέρα με τη νέα θεατρική παράσταση των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, με τίτλο «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις», στο θέατρο Πειραιώς 131. 

Το έργο, μια ιστορία γεμάτη ίντριγκα, φόνους και ανατροπές, κέρδισε το κοινό από το πρώτο λεπτό με το έξυπνο χιούμορ και τη δυνατή σκηνοθετική ματιά.

Από το πλευρό της Άννας, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο αγαπημένος της σύντροφος και καταξιωμένος σκηνοθέτης των επιτυχιών «Έτερος Εγώ» και «Κοινός Παρονομαστής». 

Σωτήρης Τσαφούλιας: Με την κόρη και τη σύντροφό του σε θεατρική πρεμιέρα

Άννα Μενενάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της

Άννα Μενενάκου: Οι τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της

Άννα Μενενάκου - Σωτήρης Τσαφούλιας

Άννα Μενενάκου - Σωτήρης Τσαφούλιας

Ο δημιουργός βρέθηκε στις πρώτες σειρές της αίθουσας, καμαρώνοντας διακριτικά τη σύντροφό του στη σκηνή και χειροκροτώντας θερμά στο φινάλε της παράστασης.

Οι δυο τους, αν και κρατούν χαμηλό προφίλ στα προσωπικά τους, δεν έκρυψαν τη χαρά και τη συγκίνησή τους. 

Μετά το τέλος της παράστασης αντάλλαξαν τρυφερά βλέμματα και αγκαλιές στα παρασκήνια, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν τη γλυκιά στιγμή.

Άννα Μενενάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της

Άννα Μενενάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της

Η Άννα Μενενάκου, με το ταλέντο και τη φυσική της παρουσία, ξεχώρισε για ακόμα μια φορά πάνω στη σκηνή, ενώ οι συνεργάτες της μίλησαν με ενθουσιασμό για την επαγγελματισμό και τη θετική της ενέργεια. 

Η Άννα Μενενάκου και ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι μαζί από το 2018, ενώ η γνωριμία τους μετρά αρκετά χρόνια περισσότερα — από την εποχή που η ηθοποιός συμμετείχε σε θεατρική παραγωγή με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, πρωταγωνιστή της πρώτης ταινίας του Τσαφούλια «Κοινός Παρονομαστής». Έκτοτε, η σχέση τους εξελίχθηκε, με κοινή πορεία στον χώρο της τέχνης και αλληλοστήριξη σε κάθε δημιουργικό τους βήμα.

Η ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» είχε πει για τον σύντροφό της και γνωστό σκηνοθέτη: «Ο Σωτήρης είναι το άλλο μου μισό, αυτός που με συμπληρώνει. Δεν είναι κάτι γενικό, αλλά ειδικό. Ήθελα πάρα πολύ το άλλο μου μισό. Προφανώς κι ήθελα να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, πχ να μας αρέσει να βλέπουμε σειρές μαζί και να μην παίρνουμε σβάρνα τα μαγαζιά για τη διασκέδασή μας».

Άννα Μενενάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της

Άννα Μενενάκου με τη μητέρα της, Σόνια - Σωτήρης Τσαφούλιας

Άννα Μενενάκου με τη μητέρα της, Σόνια - Σωτήρης Τσαφούλιας
