Ο πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει τους βασιλικούς τίτλους

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Yui Mok)
Ο Πρίγκιπας Άντριου Εγκαταλείπει Τους Βασιλικούς Τίτλους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρίγκιπας Άντριου, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με αρκετά σκάνδαλα και κυρίως με την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι παραιτείται από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ. Παράλληλα, δήλωσε εκ νέου ότι αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του.

«Ύστερα από συζήτηση με τον βασιλιά Κάρολο και τα μέλη της οικογένειάς μου, καταλήξαμε ότι οι διαρκείς κατηγορίες εις βάρος μου πλήττουν το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της βασιλικής οικογένειας. Όπως πάντοτε, θέτω πάνω απ’ όλα το καθήκον μου απέναντι στην οικογένειά μου και στη χώρα μου», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Βιρτζίνια Τζουφρέ: Αυτοκτόνησε η κατήγορος των Έπσταϊν & πρίγκιπα Άντριου

Ο 65χρονος πρίγκιπας επισημαίνει ακόμη ότι δε θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο του ούτε τα προνόμια που τον συνοδεύουν, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες.

Πρίγκιπες, πολιτικοί, celebrities και εκατομμυριούχοι στη λίστα Έπσταϊν

Το 2022, ο πρίγκιπας είχε απωλέσει και τους στρατιωτικούς του τίτλους, καθώς και τις βασιλικές χορηγίες. 

Παρόλα αυτά, θα διατηρήσει τον τίτλο του πρίγκιπα, καθώς παραμένει γιος της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Πρίγκιπας Χάρι - Πρίγκιπας Άντριου

Πρίγκιπας Χάρι - Πρίγκιπας Άντριου / Φωτογραφία αρχείου AP (Toby Melville)

Το σκάνδαλο Έπστιν και η εμπλοκή του Άντριου

Ο Άντριου είχε ήδη αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή από το 2019, όταν το όνομά του ενεπλάκη στην υπόθεση Έπστιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του εκείνη τη χρονιά, λίγο πριν από τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα.

Οι αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπστιν αναζωπυρώνονται το τελευταίο διάστημα, ενόψει της έκδοσης ενός μεταθανάτιου βιβλίου, αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν πρόσφατα. Στο βιβλίο αυτό, η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η βασική κατήγορος του Άντριου, περιγράφει τη σχέση που —όπως υποστηρίζει— είχε μαζί του όταν ήταν μόλις 17 ετών.

Η Τζιούφρε, η οποία έθεσε τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών, είχε στραφεί νομικά εναντίον του πρίγκιπα το 2021.

Ο Άντριου αρνείται τις κατηγορίες περί σεξουαλικών επιθέσεων και απέφυγε τη δίκη στη Νέα Υόρκη καταβάλλοντας πολλαπλά εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ
 |
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΠΣΤΙΝ
