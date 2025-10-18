GNTM - Κριτές σε Νάρκισσο: «Κάπου η ματαιοδοξία σου σε περιορίζει»

Μια από τις πιο ατυχείς προσπάθειες είχε ο Νάρκισσος κατά τη διάρκεια της πρώτης φωτογραφικής δοκιμασίας του GNTM.
Το μοντέλο βρέθηκε μπροστά στους τρεις κριτές, Λάκη Γαβαλά, Άγγελο Μπράτη κι Έντι Γαβριηλίδη.
«Είδες την Ηλιάνα να χορεύει καποέιρα εκεί πάνω;», τον ρώτησε ο Έντι Γαβριηλίδης. «Καποέιρα όχι δεν είδα», απάντησε ο διαγωνιζόμενος. «Εσύ χόρευες όμως ρε Νάρκισσε... κάπου η ματαιοδοξία σου, κι η φιλοδοξία σου ίσως, δεν ξέρω ακριβώς πώς το αισθάνεσαι... σε περιορίζει και χάνεις τον δρόμο σου», σχολίασε ο Έντι.
GNTM - Ζενεβιέβ: «Δε μας ακούει... θα ανέβω πάνω στη νταλίκα!»
«Αυτή η φωτογραφία δε δείχνει το concept. Δε φαίνεται καν το θέμα της αποστολής, είναι μόνο ένα χέρι που δείχνει μια πολεμική τέχνη», σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς. «Δεν ήταν οι καλύτερες στιγμές σου αυτή η φωτογραφία για εμένα», πρόσθεσε.
«Εμένα μου θυμίζει Anime. Αν δεις το κοντινό σου είσαι σαν θυμωμένος... αλλά η εικόνα σου, επειδή είσαι εσύ... λειτουργεί. Δε θεωρώ ότι είσαι... είσαι πιο όμορφος από ό,τι είσαι σε αυτήν τη φωτογραφία», είπε με τη σειρά του ο Άγγελος Μπράτης.
