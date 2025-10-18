GNTM - Κριτές σε Νάρκισσο: «Κάπου η ματαιοδοξία σου σε περιορίζει»

Μια από τις πιο ατυχείς προσπάθειες είχε ο Νάρκισσος κατά τη διάρκεια της πρώτης φωτογραφικής δοκιμασίας του GNTM.

Το μοντέλο βρέθηκε μπροστά στους τρεις κριτές, Λάκη Γαβαλά, Άγγελο Μπράτη κι Έντι Γαβριηλίδη.

GNTM: Στον Έντι Γαβριηλίδη δεν άρεσε η προσπάθεια του Νάρκισσου

«Είδες την Ηλιάνα να χορεύει καποέιρα εκεί πάνω;», τον ρώτησε ο Έντι Γαβριηλίδης. «Καποέιρα όχι δεν είδα», απάντησε ο διαγωνιζόμενος. «Εσύ χόρευες όμως ρε Νάρκισσε... κάπου η ματαιοδοξία σου, κι η φιλοδοξία σου ίσως, δεν ξέρω ακριβώς πώς το αισθάνεσαι... σε περιορίζει και χάνεις τον δρόμο σου», σχολίασε ο Έντι.

GNTM: Η προσπάθεια του μοντέλου απογοήτευσε και τον Λάκη Γαβαλά

«Αυτή η φωτογραφία δε δείχνει το concept. Δε φαίνεται καν το θέμα της αποστολής, είναι μόνο ένα χέρι που δείχνει μια πολεμική τέχνη», σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς. «Δεν ήταν οι καλύτερες στιγμές σου αυτή η φωτογραφία για εμένα», πρόσθεσε.

GNTM: Τα σχόλια του Άγγελου Μπράτη για τον Νάρκισσο ήταν τα πιο θετικά

«Εμένα μου θυμίζει Anime. Αν δεις το κοντινό σου είσαι σαν θυμωμένος... αλλά η εικόνα σου, επειδή είσαι εσύ... λειτουργεί. Δε θεωρώ ότι είσαι... είσαι πιο όμορφος από ό,τι είσαι σε αυτήν τη φωτογραφία», είπε με τη σειρά του ο Άγγελος Μπράτης.

