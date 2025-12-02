Cash or Trash: Έρχεται αντικείμενο με... άρωμα Ολυμπιάδας!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Τετάρτη στις 17:20 στο Star

Σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.  

Cash or Trash: Τρεις αγοραστές ρίχνονται στη μάχη για ένα στυλό Cartier

Η Καλλιρόη έρχεται στο Cash or Trash με ένα αντικείμενο που συνδέεται με ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός της Αθήνας του 2004. Οι στιγμές αναπόλησης από την άφιξη της Ολυμπιακής φλόγας, προκαλούν συγκίνηση και μια μοναδική, ανθρώπινη ιστορία ξεδιπλώνεται, αγγίζοντας βαθιά όλους όσοι την ακούν.

Cash or Trash: Έρχεται αντικείμενο με... άρωμα Ολυμπιάδας!

Το αντικείμενο που φέρνει η Δήμητρα από τη Θεσσαλονίκη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash θα μπορούσε άνετα να αποτελεί μέρος σκηνικού σε τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’70! Ο διαστημικός χαρακτήρας του αντικειμένου της ιδιοκτήτριας second hand shop ρούχων, καταφέρνει να μεταφέρει σε μια άλλη διάσταση τους αγοραστές. Άραγε, πόσο…διαστημικές θα είναι κι οι προσφορές τους; 

Cash or Trash: Ο Ηλίας «ψάρωσε» τους buyers κι έκλεισε τετραψήφιο deal!

Cash or Trash: Έρχεται αντικείμενο με... άρωμα Ολυμπιάδας!

Το αντικείμενο, που παρουσιάζει ο Ανδρέας, είναι από εκείνα που με το απλό χαρακτηριστικό τους design, δημιουργήθηκαν για να διακοσμούν και να επικρατούν σε έναν χώρο, «φωτίζοντας» μια ολόκληρη εποχή. Από τα ασυνήθιστα αγαπημένα αντικείμενα του εκτιμητή της εκπομπής Θάνου Λούδου, αυτό το αντικείμενο έχει όλες τις προϋποθέσεις για να βρει τη θέση του στον χώρο κάποιου από τους αγοραστές. 

Cash or Trash: Μια σπάνια συλλογή αυτοκινήτων παιχνίδια του 1970

Η Δέσποινα Μοιραράκη βρίσκεται για πέμπτη σεζόν στην παρουσίαση του Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη βρίσκεται για πέμπτη σεζόν στην παρουσίαση του Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Cash or Trash: Το βραχιόλι που έκανε τον Τσαγκαράκη να… ξοδευτεί

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!   

Cash or Trash: Νέα κόντρα Ρογδάκη - Πλευράκη, αλλά όχι για τσάντα

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

