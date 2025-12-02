Skoda: Κατασκεύασε 100.000 Elroq σε έναν χρόνο

Skoda: Κατασκεύασε 100.000 Elroq σε έναν χρόνο
Skoda: Κατασκεύασε 100.000 Elroq σε έναν χρόνο
Η Skoda Auto πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην ηλεκτρική της μετάβαση, καθώς συμπλήρωσε την παραγωγή 100.000 μονάδων του αμιγώς ηλεκτρικού compact SUV Elroq, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της σειριακής παραγωγής του στις αρχές του 2025. Το επετειακό όχημα είναι ένα Skoda Elroq RS σε χρώμα Mamba Green.

Skoda: Κατασκεύασε 100.000 Elroq σε έναν χρόνο

Το Elroq αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής της μάρκας που ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Mladá Boleslav σε μια εξαιρετικά ευέλικτη γραμμή παραγωγής, όπου συνυπάρχουν ηλεκτρικά και θερμικά μοντέλα. Στην ίδια γραμμή συναρμολογούνται επίσης το Enyaq (σε πλατφόρμα MEB) και το Octavia (σε πλατφόρμα MQB με κινητήρες εσωτερικής καύσης), δίνοντας στη Skoda τη δυνατότητα να προσαρμόζει δυναμικά την παραγωγή της, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.

Skoda: Κατασκεύασε 100.000 Elroq σε έναν χρόνο

Η επιτυχία του Elroq είναι ήδη εντυπωσιακή: το πρώτο εννεάμηνο του 2025 κατατάχθηκε δεύτερο μεταξύ των πιο εμπορικών αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων (BEV) στην Ευρώπη, ενώ απέσπασε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως το Red Dot Design Award και τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για τη Γερμανία.

