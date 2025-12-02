Πανικός στο Αιγάλεω: Άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από σχολείο στο Αιγάλεω, όπου άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο 11ο Δημοτικό Σχολείο, στη συμβολή των οδών Σκρα και Θηβών, όταν γονείς και μαθητές αντίκρισαν έναν 52χρονο άνδρα να κινείται τελείως γυμνός στον δρόμο γύρω στις 07:30.

Η εικόνα προκάλεσε σοκ και πανικό, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η Αστυνομία. Περιπολικό της ΕΛΑΣ έφτασε στο σημείο και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.