Αγρότες: Ενισχύουν τα μπλόκα και σχεδιάζουν αποκλεισμό λιμανιών

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και παραμένουν στα μπλόκα τους, αποκλείοντας την Εθνική Οδό. Παράλληλα, σχεδιάζουν τον αποκλεισμό μεγάλων λιμανιών.

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, καθώς οι αγρότες διατηρούν το μπλόκο, ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία τους με νέα τρακτέρ και μηχανήματα.

Μετά τη χθεσινή απογευματινή συνέλευση, επιβεβαιώθηκε πως οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί νέες αφίξεις από χωριά της Λάρισας αλλά και από τη Μαγνησία για σήμερα με στόχο να αυξηθεί περισσότερο η παρουσία στο μπλόκο.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Πλατύκαμπο και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, με την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό να έχει διακοπεί και την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων.

Φωτογραφίες Intime (Γιάννης Παπανίκος)

Αποκλεισμό των λιμανιών σχεδιάζουν οι αγρότες

Ακόμα, οι αγρότες εξετάζουν το ενδεχόμενο ακόμα πιο δυναμικών παρεμβάσεων στα μεγάλα λιμάνια της χώρας, ως μέρος της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Μετά τις συζητήσεις για αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στο τραπέζι έχει τεθεί και η παύση λειτουργίας του λιμανιού του Βόλου.

Οι συντονιστικές επιτροπές τονίζουν ότι οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέσο πίεσης, έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις από την κυβέρνηση.

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Τα αιτήματά τους και οι επόμενες κινήσεις τους

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας επαναλαμβάνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν όσο δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη για έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Ταυτόχρονα, κτηνοτρόφοι της περιοχής θα βρεθούν από νωρίς σήμερα Τρίτη στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας για να μοιράσουν γάλα στους διερχόμενους πολίτες.

Παράλληλα με την ενίσχυση του μπλόκου στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό «παρών» στα δικαστήρια της Λάρισας, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, όπου απολογούνται οι συνάδελφοι τους οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Συγκεκριμένα, θα μεταβεί οργανωμένη αντιπροσωπεία στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, προκειμένου να στηρίξει τους κατηγορούμενους και να απαιτήσει την απαλλαγή τους.