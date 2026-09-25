Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου.

Το αγαπημένο ζευγάρι, στη λαμπερή εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, αφιερωμένη στα 100 χρόνια ιστορίας, δημιουργίας και διαχρονικής κομψότητας του οίκου Βουράκη.

Η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 έκανε μία super glam εμφάνιση. Επέλεξε για τη βραδιά, μία μάξι λευκή σατέν δημιουργία, που συνδύασε με ένα ασορτί σακάκι και εντυπωσιακά κοσμήματα. Στο πλευρό της, ήταν ο επιτυχημένος αρχιτέκτονας και μελλοντικός σύζυγός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, ντυμένος κομψά, με κοστούμι όπως πάντα.

Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Δείπνο στο Κολωνάκι για το ερωτευμένο ζευγάρι

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης κατευθύνθηκαν στο Κολωνάκι και απόλαυσαν ένα dinner σε γνωστό εστιατόριο του οποίου το μενού επιμελείται η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία φωτογραφία με το επιδόρπιο που έφτασε στο τραπέζι τους. "Ερωτευμένη", έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

«Σύντομα ο γάμος» δήλωσε στις κάμερες η Φαίη Σκορδά

Η Φαίη Σκορδά μιλώντας στην κάμερα του "Happy Day" κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε νωρίτερα, αποκάλυψε ότι ο γάμος της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη θα γίνει σύντομα. "Πότε με το καλό ο γάμος; Φέτος; Το καλοκαίρι;", τη ρώτησε ο δημοσιογράφος. "Πιο σύντομα", απάντησε η παρουσιάστρια.