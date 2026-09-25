Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar στη Μικρή Σκηνή της Θεσσαλονίκης

Παρουσιάζουν νέα και παλιά τραγούδια, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

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Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar θα παρουσιάσουν φέτος τα νέα τους τραγούδια με τίτλο «τούμπα». Οι συναυλίες τους θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από την Τούμπα της Θεσσαλονίκης, στη μικρή σκηνή, το παλιό «Αγροτικόν» του Νίκου Παπάζογλου. 

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar στη Μικρή Σκηνή της Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα εκτός των νέων τραγουδιών θα περιλαμβάνει λαϊκά, ηλεκτρονικά, έντεχνα και γιουκαλίλι για τους ρομαντικούς φαν που δεν αντέχουν χωρίς. Θα χορέψει όπως μόνο ο ίδιος ξέρει, ντροπιάζοντας τις καθηγήτριες του από τη δραματική σχολή του Εθνικού. Ο καλύτερος του φίλος - ο μαν με την πειρατική σημαία - θα βρίσκεται εκεί γιατί πλέον βιώνει μοναξιές και θέλει παρέα.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου
Μικρή Σκηνή

Επταλόφου 14, Κ. Τούμπα
Προπώληση εισιτηρίων: more.com
Ώρα έναρξης: 22.00
 

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