Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar θα παρουσιάσουν φέτος τα νέα τους τραγούδια με τίτλο «τούμπα». Οι συναυλίες τους θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από την Τούμπα της Θεσσαλονίκης, στη μικρή σκηνή, το παλιό «Αγροτικόν» του Νίκου Παπάζογλου.

Το πρόγραμμα εκτός των νέων τραγουδιών θα περιλαμβάνει λαϊκά, ηλεκτρονικά, έντεχνα και γιουκαλίλι για τους ρομαντικούς φαν που δεν αντέχουν χωρίς. Θα χορέψει όπως μόνο ο ίδιος ξέρει, ντροπιάζοντας τις καθηγήτριες του από τη δραματική σχολή του Εθνικού. Ο καλύτερος του φίλος - ο μαν με την πειρατική σημαία - θα βρίσκεται εκεί γιατί πλέον βιώνει μοναξιές και θέλει παρέα.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Μικρή Σκηνή

Επταλόφου 14, Κ. Τούμπα

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Ώρα έναρξης: 22.00

