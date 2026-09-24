Ο APON και το «Ηχογένεια tour» στο Θέατρο Άλσος, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Ο επιτυχημένος τραγουδοποιός παρουσάζει το νέο του album, με τη Νίνα Μαζάνη

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Λίγες μέρες έμειναν για τη μεγάλη μουσική κορύφωση του φθινοπώρου! 

Αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο super επιτυχημένος τραγουδοποιός APON ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ για ένα high-energy live show που θα συζητιέται για καιρό.

Ο APON και το «Ηχογένεια tour» στο Θέατρο Άλσος, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Μετά από απανωτά sold out σε όλη την Ελλάδα,  ο καλλιτέχνης με τα 500+ εκατομμύρια streams φέρνει στην καρδιά της Αθήνας τα megahits του νέου του album «Ηχογένεια» και όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Μαζί του το ιδανικό warm-up αναλαμβάνει η Νίνα Μαζάνη.

Η προπώληση συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς και τα εισιτήρια εξαντλούνται. Εξασφάλισε τη θέση σου τώρα και ζήσε από κοντά τη viral μουσική εμπειρία της χρονιάς! 

Μην το ζήσεις μέσα από τα stories των άλλων…

Ο APON και το «Ηχογένεια tour» στο Θέατρο Άλσος, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA: ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
SOCIAL MEDIA: ΚΑΛΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ – POP COMMUNICATIONS
PROJECT MANAGER: ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ
Galaxias Live Productions
 

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ΝΙΝΑ ΜΑΖΑΝΗ
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ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ
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