«Οδύσσεια»: Ο Οδυσσέας ψάχνει την Ιθάκη του στου Ρέντη

Μια βιωματική εμπειρία που μετατρέπει τη γνώση σε περιπέτεια

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«Οδύσσεια»: Ο Οδυσσέας Ψάχνει Την Ιθάκη Του Στου Ρέντη
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Η «Οδύσσεια» του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα τηςπαγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη, διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας στο Village Shopping & More, με τη σφραγίδα της Dreamland Experience.

Πώς μπορεί ένα έργο που γράφτηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια να μετουσιωθεί σε μιαζωντανή εμπειρία για το κοινό του σήμερα; Η απάντηση βρίσκεται στην «ΟμήρουΟδύσσεια» της Dreamland Experience, μια θεματική παραγωγή που επιχειρεί να φέρειτη μυθολογία, την αρχαία ελληνική γραμματεία και τις διαχρονικές αξίες του ομηρικού έπους πιο κοντά σε μικρούς και μεγάλους, μέσα από έναν κόσμο όπου η εκπαίδευση συναντά την ψυχαγωγία.

Από την1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, τοVillage Shopping & More στον Ρέντη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης με τον κόσμο του Ομήρου, φιλοξενώντας μια εμπειρία που απευθύνεται σε σχολεία, οικογένειες και όλους όσοι θέλουννα γνωρίσουν την περιπέτεια του Οδυσσέα με έναν διαφορετικό τρόπο.

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, οι επισκέπτες ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, συναντούν θεούς, μυθικά πλάσματα και ήρωες, ενώ ανακαλύπτουν τα μηνύματα που κρύβει η Οδύσσεια 3000 χρόνια μετά: τη δύναμη τηςεπιμονής, τη σημασία της συνεργασίας, την ευφυΐα απέναντι στις δυσκολίες και την πίστηστον στόχο.

«Οδύσσεια»: Ο Οδυσσέας ψάχνει την Ιθάκη του στου Ρέντη

Ο Νόστος του Οδυσσέα

Από τα χαλάσματα της Τροίας στους Κίκονες στην Ισμαρίδα της Θράκης, από το Νησί των Κυκλώπων στο Νησί του Αιόλου, από την Γη των Λαιστρυγόνων στο Νησί της Κίρκης, από τοταξίδι στον Άδη και τη συνάντηση με την μητέρα του, τον Αχιλλέα και τον Αίαντα στις Σειρήνες, την Σκύλλα και την Χάρυβδη, από το Νησί του Θεού Ήλιου στο Νησί της Καλυψώς κι από εκεί στο Νησί των Φαιάκων που τον έφερε ακόμη πιο κοντά στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας μοιράζεται τις περιπέτειες και τα διδάγματά του καθώς επιστρέφει στην Πηνελόπη, που είναι περιτριγυρισμένη από τους μνηστήρες.

Όταν ο Όμηρος “συναντά” τη σύγχρονη εμπειρία

Αυτή η «Οδύσσεια» δεν είναι μια απλή αφήγηση του ομηρικού έπους. Οι επισκέπτες δεν καλούνται να παρακολουθήσουν παθητικά μια παράσταση, αλλά συμμετέχουν ενεργά σε μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, ήχους, γρίφους και θεατρικά στοιχεία.

Μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως ολογράμματα, ψηφιακές προβολές και οπτικοακουστικές εφαρμογές, παίρνει σάρκα και οστά ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της λογοτεχνίας και της ιστορίας. Το κοινό έρχεται σε επαφή με τον κόσμο του Ομήρου μέσα από μια βιωματική διαδικασία, όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και η μάθηση συνδέεται με τη φαντασία. Η τεχνολογία συναντά τη σκηνογραφία και το θέατρο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που κρατά το αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών από την αρχή έως το τέλος.

Στην εμπειρία συμμετέχουν μέσα από ψηφιακές προβολές σημαντικοί ηθοποιοί:

ο Μελέτης Ηλίας ως Οδυσσέας, η Βασιλική Τρουφάκου ως Πηνελόπη, ο Αργύρης Ξάφης ως Ποσειδώνας, η Έβελυν Ασουάντ ως Κίρκη και ο Σταύρος Καραγιάννης ως μάντηςΤειρεσίας.

«Οδύσσεια»: Ο Οδυσσέας ψάχνει την Ιθάκη του στου Ρέντη

Ιδιαίτερη θέση στην παραγωγή έχει και ηπρωτότυπη μουσική του Διονύση Τσακνή, ηοποία συνοδεύει το ταξίδι του Οδυσσέα και συμβάλλει στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας πουσυνδυάζει το μυθικό παρελθόν με τη σύγχρονη θεατρική εμπειρία.

H σκηνοθεσία είναι της Έλενας Σταύρου και ο σχεδιασμός της σκηνογραφικής εγκατάστασηςτης Αλεξάνδρας Σιάφκου και του Αριστοτέλη Καρανάνου.

Dreamland Experience: Νέα φιλοσοφία στη θεματική ψυχαγωγία

Η Dreamland Experience δραστηριοποιείται από το 2024 στον σχεδιασμό, την κατασκευήκαι τη λειτουργία θεματικών πάρκων με επίκεντρο την οικογενειακή ψυχαγωγία και το edutainment — τη συνάντηση δηλαδή της εκπαίδευσης με την ψυχαγωγία.

 

Με προηγούμενες παραγωγές το Chocolate & Ice Cream Experience, που φιλοξενήθηκεστο Ελληνικό για περίπου ενάμιση χρόνο, αλλά και το Eco Zoo, που παρουσιάστηκε στοεμπορικό κέντρο του Ρέντη την προηγούμενη σχολική σεζόν, η εταιρεία επιχειρεί ναδημιουργήσει μια νέα κουλτούρα γύρω από τη σχολική εκδρομή και την οικογενειακή έξοδο.

Η επιλογή του Village Shopping & More στον Ρέντη αποτελεί μέρος αυτής τηςφιλοσοφίας: ένας εύκολα προσβάσιμος και ασφαλής χώρος με καθημερινή επισκεψιμότητα, όπου η ψυχαγωγία μπορεί να συνδυαστεί με τη γνώση και τη δημιουργική εμπειρία γιαμικρούς και μεγάλους.

Η Οδύσσεια μέσα από μία νέα περιπέτεια

«Η Ομήρου Οδύσσεια» φιλοδοξεί να θυμίσει ότι τα μεγάλα έργα δεν ανήκουν μόνο στοπαρελθόν. Μπορούν να ξαναγεννηθούν μέσα από νέες μορφές αφήγησης και νασυναντήσουν ένα νέο κοινό, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπειρία.

Η διάρκεια της εμπειρίας είναι περίπου 50 - 60 λεπτά, ενώ οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνταιανά τέταρτο. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ξενάγησης στα αγγλικά κατόπιν συνεννόησης.

«Οδύσσεια»: Ο Οδυσσέας ψάχνει την Ιθάκη του στου Ρέντη

INFO

Ημερομηνίες:1 Οκτωβρίου 2026 – 10 Ιανουαρίου 2027

Χώρος: Village Shopping & More, Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Εισιτήρια: Παιδικό: 10€

Ενηλίκων: 12€

Σχολικό – ομαδικό: 8€

Ανέργων και φοιτητικό 10€

ΑμεΑ και συνοδοί ΑμεΑ 5€

Πληροφορίες:

Τηλ. πάρκου: 210 4928513

Σχολικές εκδρομές & ομαδικές κρατήσεις:211 0082687-6978367727

Email:schools@dreamlandexperience.gr

Dreamland Experience:211 2184431

info@dreamlandexperience.gr

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/odysseia/

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