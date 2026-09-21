Η ώρα για τον έβδομο κύκλο του GNTM 7 έφτασε! Σήμερα μόλις το ρολόι δείξει 21:00 οι τηλεθεατές του Star θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον κορυφαίο διαγωνισμό μόδας με την «Dream Team της Μόδας».

H Hλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Λάκης Γαβαλάς, Ζενεβιέβ Μαζαρί

Σας καλωσορίζω στο μεγαλύτερο show μόδας της Ελλάδας” λέει τους τηλεθεατές η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που θα έχει διπλό ρόλο: θα είναι και παρουσιάστρια και κριτής.

“Την οντισιόν πρέπει να την κερδίσετε από την είσοδο” συμβουλεύει τους διαγωνιζόμενος Η Ζενεβιέβ που θα είναι και φέτος η Creative Director, έχοντας την ευθύνη της δημιουργικής ματιάς και των fashion concepts του GNTM.

Oι συμμετέχοντες θα κάνουν τις πρώτες τους πασαρέλες με τους αξιόλογους κριτές Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Άγγελο Μπράτη, Λάκη Γαβαλά, Μπέτυ Μαγγίρα και Ζενεβιέβ Μαζαρί να λένε ευθέως την άποψή τους.

Η Dream Team προτρέπει τους συμμετέχοντες να παλέψουν και να δουλέψουν σκληρά για το όνειρό τους.

