Η Πάολα το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση του Γ. Μαζωνάκη στο «Voice»/ εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

O θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη άφησε ένα τεράστιο κενό στη μουσική σκηνή, αν και τα αμέτρητα τραγούδια του θα μείνουν ως παρακαταθήκη και για τις επόμενες γενιές. Ο πολύ αγαπητός καλλιτέχνης υπήρξε κριτής στο The Voice, αφήνοντας κι εκεί ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.

Τώρα που η θέση του έμεινε άδεια, φαίνεται πως υπάρχει ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο, που θεωρείται ως επικρατέστερο για να την αναλάβει. Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», οι φήμες λένε ότι αυτό το πρόσωπο είναι η Πάολα.

Η τραγουδίστρια, εκτός από τις συνεργασίες με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ήταν πολύ στενή του φίλη.

Στο τελευταίο αντίο, η ίδια ήταν απαρηγόρητη, ενώ βαθιά συγκινημένη ήταν και επί σκηνής στο αφιέρωμα που έκανε για τον Μαζώ, τραγουδώντας το «Ώρες μικρές».

Η Πάολα είχε αναφέρει στο παρελθόν πως της έχουν γίνει πολλές φορές προτάσεις να συμμετέχει στην κριτική επιτροπή talent show, αλλά πίστευε πως δε θα της ταίριαζε. Στην εκπομπή του Star, πρόβαλαν μάλιστα μια δήλωσή της, το 2023, όποτε είχε πει χαρακτηριστικά: «Δε μου αρέσει η υπερέκθεση και αναγκαστικά επειδή θα υπάρχει προβολή συνέχεια, δε μου ταιριάζει».

Πάντως, αν επιβεβαιωθεί αυτή η φήμη, η αλήθεια είναι πως η Πάολα έχει βαθιά συναισθηματικούς λόγους να βρίσκεται στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο μουσικό talent show.