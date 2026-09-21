Αυτό είναι το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση του Γ. Μαζωνάκη στο «Voice»

Τι έλεγε σε παλαιότερες δηλώσεις της η δημοφιλής τραγουδίστρια;

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Η Πάολα το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση του Γ. Μαζωνάκη στο «Voice»/ εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε, αφήνοντας κενό στη μουσική σκηνή και στο The Voice.
  • Η Πάολα θεωρείται επικρατέστερη για να αναλάβει τη θέση του Μαζωνάκη στην κριτική επιτροπή του The Voice.
  • Η Πάολα ήταν στενή φίλη του Μαζωνάκη και συμμετείχε στο αφιέρωμα για αυτόν.
  • Παρά τις προτάσεις συμμετοχής σε talent shows, η Πάολα είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την υπερέκθεση.
  • Η πιθανή συμμετοχή της Πάολα έχει συναισθηματικούς λόγους λόγω της σχέσης της με τον Μαζωνάκη.

O θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη άφησε ένα τεράστιο κενό στη μουσική σκηνή, αν και τα αμέτρητα τραγούδια του θα μείνουν ως παρακαταθήκη και για τις επόμενες γενιές. Ο πολύ αγαπητός καλλιτέχνης υπήρξε κριτής στο The Voice, αφήνοντας κι εκεί ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. 

«Νονέ μας, φίλε μας και μέντορά μας»: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη

Τώρα που η θέση του έμεινε άδεια, φαίνεται πως υπάρχει ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο, που θεωρείται ως επικρατέστερο για να την αναλάβει. Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», οι φήμες λένε ότι αυτό το πρόσωπο είναι η Πάολα.

Αυτό είναι το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση του Γ. Μαζωνάκη στο «Voice»

Η τραγουδίστρια, εκτός από τις συνεργασίες με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ήταν πολύ στενή του φίλη.

Πάολα: Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής

Στο τελευταίο αντίο, η ίδια ήταν απαρηγόρητη, ενώ βαθιά συγκινημένη ήταν και επί σκηνής στο αφιέρωμα που έκανε για τον Μαζώ, τραγουδώντας το «Ώρες μικρές».

Η Πάολα είχε αναφέρει στο παρελθόν πως της έχουν γίνει πολλές φορές προτάσεις να συμμετέχει στην κριτική επιτροπή talent show, αλλά πίστευε πως δε θα της ταίριαζε. Στην εκπομπή του Star, πρόβαλαν μάλιστα μια δήλωσή της, το 2023, όποτε είχε πει χαρακτηριστικά: «Δε μου αρέσει η υπερέκθεση και αναγκαστικά επειδή θα υπάρχει προβολή συνέχεια, δε μου ταιριάζει».

Αυτό είναι το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση του Γ. Μαζωνάκη στο «Voice»

Πάντως, αν επιβεβαιωθεί αυτή η φήμη, η αλήθεια είναι πως η Πάολα έχει βαθιά συναισθηματικούς λόγους να βρίσκεται στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο μουσικό talent show.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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ΠΑΟΛΑ
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THE VOICE
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