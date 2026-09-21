Ζήνα Κουτσελίνη: Το πρώτο «καλημέρα» από το νέο της τηλεοπτικό σπίτι

Σε ένα εντελώς διαφορετικό τηλεοπτικό τοπίο εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου η Ζήνα Κουτσελίνη, κάνοντας πρεμιέρα με τη νέα της εκπομπή στο Star, «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Η παρουσιάστρια καλημέρισε για πρώτη φορά τους τηλεθεατές μέσα από τη νέα πρωινή της ζώνη, ανοίγοντας ένα καινούργιο κεφάλαιο στην πολυετή τηλεοπτική της διαδρομή. Ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» θα προβάλλεται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 09:30.

Από τα πρώτα λεπτά της πρεμιέρας, αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν και το νέο, ιδιαίτερα μεγάλο και εντυπωσιακό πλατό της εκπομπής. Ένας φωτεινός και ευρύχωρος χώρος, σχεδιασμένος για να φιλοξενεί τη διαφορετική φιλοσοφία της νέας εκπομπής, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να υποδέχεται τους συνεργάτες και τους καλεσμένους της στο νέο της τηλεοπτικό «σπίτι».

Ντυμένη στα λευκά, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή και εμφανώς χαρούμενη για το νέο της ξεκίνημα, κρατώντας την κούπα του καφέ της και δίνοντας το δικό της στίγμα από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

«Αυτός ο πρώτος καφές είναι έτοιμος από καιρό. Κρατάω την κούπα και περιμένω να βγούμε. Πίνω τον πρώτο μου καφέ γιατί περιμένω να τον πιω μαζί σας. Σε αυτό το μαζί που τόσα χρόνια έχω επενδύσει. Δεν υπάρχει πρώτος καφές χωρίς γυναικείο σουσού», ανέφερε χαρακτηριστικά στην έναρξη της εκπομπής.

Η νέα ομάδα της Ζήνας Κουτσελίνη

Στο πλευρό της βρίσκεται μια ανανεωμένη ομάδα συνεργατών, με τον Γρηγόρη Γκουντάρα, τον δημοσιογράφο του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρο Καλαφάτη και τη Λιλή Πυράκη να βρίσκονται μαζί της στο πλατό.

Στην εκπομπή συμμετέχουν ακόμη οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις δικές τους σταθερές ενότητες, ενώ ο Χρήστος Μοίρας βρίσκεται στην κουζίνα του «Πρώτου Καφέ» με καθημερινές προτάσεις και γευστικές ιδέες.