Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»

«Η αγωνία μου και η συγκίνησή μου τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πάντα ίδια»

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Κατερίνα Καινούργιου: Όσα είπε στην έναρξη της φετινής πρεμιέρας της εκπομπής της, Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην εκπομπή Super Κατερίνα με συγκίνηση και χαμόγελο.
  • Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε την επιθυμία να κάνει τα πρωινά των τηλεθεατών πιο όμορφα.
  • Η μόνη αλλαγή στο στυλ της είναι ότι φέτος φοράει πιο χαμηλά παπούτσια, αντί για φιάπες.
  • Όλα τα άλλα στοιχεία της εκπομπής παραμένουν ίδια.

Με το αγαπημένο της τραγούδι, ένα λευκό κομψό φόρεμα κι ένα πλατύ χαμόγελο ξεκίνησε η Kατερίνα Καινούργιου στη Super Κατερίνα, την πρώτη εκπομπή για φέτος.

Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»

«Καλημέρα! Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλή αρχή να έχουμε! Καλή τηλεοπτική σεζόν!
Και η αλήθεια είναι πως όσα χρόνια κι αν περάσουν, η αγωνία μου και η συγκίνησή μου τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πάντα ίδια», είπε κατά την έναρξη της εκπομπής η παρουσιάστρια. 

Κατερίνα Καινούργιου: Δείπνο με φίλους στο εστιατόριο του συντρόφου της

«Ελπίζω να κάνουμε τα πρωινά σας να είναι πιο όμορφα. Δε μου αρέσουν πολύ οι πρεμιέρες. Δε θέλω να λέω πολλά», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε και τη μόνη διαφορά που θα δει κανείς φέτος στο στυλ της. Τα παπούτσια με τις φιάπες που συνήθιζε να φορά, φαίνεται ότι ανήκουν στο παρελθόν.

Καινούργιου: H συγκίνηση & η μόνη διαφορά φέτος- «Όλα τα άλλα ολόιδια»

«Είμαι ίδια. Δε φοράω φιάπες μόνο. Δείξε λίγο ρε Δημήτρη, αυτή είναι η διαφορά ότι φέτος ξεκίνησα με πιο χαμηλά παπούτσια. Όλα τα άλλα ολόιδια», είπε η Κατερίνα Καινούργιου. 

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