Κατερίνα Καινούργιου: Όσα είπε στην έναρξη της φετινής πρεμιέρας της εκπομπής της, Super Κατερίνα

Με το αγαπημένο της τραγούδι, ένα λευκό κομψό φόρεμα κι ένα πλατύ χαμόγελο ξεκίνησε η Kατερίνα Καινούργιου στη Super Κατερίνα, την πρώτη εκπομπή για φέτος.

«Καλημέρα! Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλή αρχή να έχουμε! Καλή τηλεοπτική σεζόν!

Και η αλήθεια είναι πως όσα χρόνια κι αν περάσουν, η αγωνία μου και η συγκίνησή μου τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πάντα ίδια», είπε κατά την έναρξη της εκπομπής η παρουσιάστρια.

«Ελπίζω να κάνουμε τα πρωινά σας να είναι πιο όμορφα. Δε μου αρέσουν πολύ οι πρεμιέρες. Δε θέλω να λέω πολλά», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε και τη μόνη διαφορά που θα δει κανείς φέτος στο στυλ της. Τα παπούτσια με τις φιάπες που συνήθιζε να φορά, φαίνεται ότι ανήκουν στο παρελθόν.

«Είμαι ίδια. Δε φοράω φιάπες μόνο. Δείξε λίγο ρε Δημήτρη, αυτή είναι η διαφορά ότι φέτος ξεκίνησα με πιο χαμηλά παπούτσια. Όλα τα άλλα ολόιδια», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.