Σε μεγάλο δίλημμα θα βρεθούν οι φίλοι της μουσικής την τρέχουσα εβδομάδα, καθώς στις συναυλιακές σκηνές της Αθήνας πολλά μεγάλα ονόματα της ελληνικής, αλλά και της ξένης μουσικής, θα διαδεχθούν αλλήλους και θα προσφέρουν άφθονη διασκέδαση.

Την πολυαναμενόμενη αρχή κάνει ο Αλκίνοος Ιωαννίδης τη Δευτέρα και στη συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρουν ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Θοδωρής Φέρρης σε τραγούδια Μίκη Θεοδωράκη, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Νταλάρας με το "Ρεμπέτικο" και την Παρασκευή ο Jack Savoretti θα ξεκινήσει από την Αθήνα την ευρωπαΪκή πορεία ενόψει του νέου άλμπουμ του.

Αλκίνοος Ιωαννίδης στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Αλκίνοος Ιωαννίδης / Φωτογραφία NDP - Έλλη Πουπουλίδου

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Ένας από τους πιο συνεπείς ποιοτικά και δυναμικούς ερμηνευτές, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης υπόσχεται για άλλη μία φορά να συναρπάσει το αθηναϊκό κοινό στη συναυλία του της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, συνοδευόμενος από τα μέλη της θρυλικής του μπάντας, που πριν έξι χρόνια επανενωθήκανε για να ανανεώσουν την καταξιωμένη πορεία τους.

Με άξονα τα καταξιωμένα τους τραγούδια, που έχουν μείνει στο στόμα πολλών γενεών μέσα στα 26 χρόνια από τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης κι οι μουσικοί τους θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα γνωστά ηχοχρώματα, αλλά κι απρόσμενους αυτοσχεδιασμούς και τη γνωστή κι άμεση επικοινωνιακή σχέση που τόσο καλά γνωρίζουν να εγκαθιστούν με το κοινό.

Όπως τονίζουν όλοι τους στο μήνυμά τους προς το κοινό: «Δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζητούμε το παρόν! Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ο ένας στον άλλον, μουσικά και ανθρώπινα. Και γιατί μας λείψατε!»

Έναρξη συναυλίας 21.00

Σωκράτης Μάλαμας Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Σωκράτης Μάλαμας / Φωτογραφία NDP - Έλλη Πουπουλίδου

Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Με μία διπλή συναυλία τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, επιστρέφει ο αγαπημένος του κοινού των συναυλιών Σωκράτης Μάλαμας.

Τη σκηνή θα μοιρασθούν μαζύ του η Ιουλία Καραπατάκη κι ο Γιάννης Μάλαμας, που με τους δεξιοτέχνες μουσικούς που τους συνοδεύουν θα ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια που έχουν ταυτισθεί με την ερμηνεία του Σωκράτη Μάλαμα, αλλά παράλληλα θα παρουσιάσουν και τη νέα παραγωγή του, που μόλις κυκλοφόρησε.

Έναρξη συναυλίας 21.00

O Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό θέατρο Λυκαβηττού

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη η μουσική του και τα τραγούδια του συνεχίζουν να συνεγείρουν και να συγκινούν το κοινό. Για τούτο η Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης", που επί 28 χρόνια διαδίδει με την ίδια αφοσίωση το απέθαντο έργο του παγκόσμιου συνθέτη συμπράττει με τον καταξιωμένο κι αγαπητό ερμηνευτή Θοδωρή Φέρρη σε μία ξεχωριστή συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Τα αλησμόνητα τραγούδια του Μικη, που έχουν ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα κι ακούγονται ακόμη στα πέρατα του Κόσμου, μαζί με τον Φέρρη θα ερμηνεύσουν η ανερχόμενη Klavdia, που γνώρισε την αναγνώριση του κοινού χάρις στην ιδιαίτερη ερμηνεία της στην Eurovision κι ο 'Αγγελος Θεοδωράκης, που επάξια συνεχίζει το έργο του Μίκη, έχοντας και προσωπική σύνδεση με το έργο του.

Ώρα Έναρξης συναυλίας 21.00

Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Ένα ιδιαίτερο ταξίδι στα 30 χρόνια της πορείας του υπόσχεται στους πολυάριθμους θαυμαστές του ο Μίλτος Πασχαλίδης, ανακοινώνοντας μάλιστα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, ώστε να μπορέσει να τον απολαύσει το κοινό στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβηττού, καθώς η πρώτη ημερομηνία της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου έχει ήδη γίνει sold out.

Σε συνέχεια των επιτυχημένων τριών, επίσης sold out, εμφανίσεών του στο στο Θέατρο Βράχων, ο Μίλτος Πασχαλίδη κι η Παυλίνα Βουλγαράκη, που θα μοιρασθεί μαζύ του τη σκηνή, θα παρουσιάσουν όλο το πολύχρωμο καλειδοσκόπιο της μουσικής του πορεία. Σε αυτό θα συμπράξουν και πολλοί συνοδοιπόροι του, επικυρώνοντας το πόσο επιτυχημένη και ενδιαφέρουσα υπήρξε η πορεία του τούτη.

Ώρα έναρξης και των δύο συναυλιών 21.00

Γιώργος Νταλάρας και "Ρεμπέτικο" στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

Γιώργος Νταλάρας / Φωτογραφία NDP - Ανδρέας Νικολαρέας

Επιστρέφοντας στα γνώριμα μουσικά του μονοπάτια, ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σε μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Με συνοδεία τις ταιριαστές στο ύφος της παράστασης φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάνα Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαργιόλα και του Βασίλη Κορακάκη κι ένα διαλεκτό επιτελείο μουσικών, ο Νταλάρας θα "ξαναεπισκεφθεί" ένα πλατύ ρεπερτέριο από την πολύχρωμη παράδοση του ρεμπέτικου, με στόχο να τονίσει τη τη δύναμη, το συναίσθημα και την αυθεντικότητα αυτού του μοναδικού μουσικού είδους, που χαρακτήρισε με το ηχόχρωμά του, τα θέματά του και την αμεσότητά του, τη συλλογική παράδοση της πατρίδας μας.

Ώρα έναρξης 21.00

Ο Jack Savoretti στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

Η Αθήνα θα έχει την τύχη να αποτελέσει, με μία συναυλία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την πρώτη στάση στην ευρωπαϊκή περιοδεία του Jack Savoretti, ενός από τους πιο καταξιωμένους στη συνείδηση του ελληνικού κοινού ξένου καλλιτέχνη, ενόψει της κυκλοφορίας του ένατου άλμπουμ του "We Will Always Be the Way We Were" στις 10 Απριλίου.

Δέκα χώρες θα φιλοξενήσουν τις 28 συναυλίες της μεγαλύτερης ίσαμε σήμερα περιοδείας του Jack Savoretti στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Σηματοδοτώντας τα 20 χρόνια της καριέρας του το άλμπουμ "We Will Always Be The Way We Were", ξαναφέρνει ηχητικά τον καλλιτέχνη στις μουσικές απαρχές του, με κύρια χαρακτηριστικά την δυναμική και κινηματογραφική αφήγηση, περιβεβλημένη από την πλούσια φωνή του με τους ίδιους μακροχρόνιους συντελεστές, αναδεικνύοντας το άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό της δημιουργίας του, τη συντροφική σύμπραξη και την ελευθερία στην έκφραση, που τον έχει καταξιώσει στο μουσικό στερέωμα.

Ώρα Έναρξης 21.00

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ