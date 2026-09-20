Matteo Lane: Ανακοινώθηκε και τρίτο show στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου

Ο stand-up comedian από το Σικάγο για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

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Ο Matteo Lane στην Αθήνα
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Ο πολυδιάστατος Matteo Lane έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα πλαίσια της περιοδείας «We Gotta Catch Up». Είναι γνωστός για τον μοναδικό συνδυασμό stand-up κωμωδίας, μουσικών ικανοτήτων και καλλιτεχνικής ευελιξίας.

Matteo Lane: Ανακοινώθηκε και τρίτο show στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου

Με καταγωγή από το Σικάγο, η πρώτη διεθνής περιοδεία του Matteo, «The Al Dente Tour», έφτασε σε πάνω από 100 πόλεις και πούλησε πάνω από 500.000 εισιτήρια. Το κοφτερό χιούμορ και η ζωντανή αφήγησή του συνεχίστηκαν στην περιοδεία «Can’t Stop Talking Tour», η οποία κορυφώθηκε στο Radio City Music Hall και σε ένα σπέσιαλ σταντ-απ με το Hulu.

Εξέδωσε ένα βιβλίο μαγειρικής με τίτλο «Your Pasta Sucks» από τις εκδόσεις Chronicle Books, το οποίο μπήκε στη λίστα των εθνικών μπεστ σέλερ της εφημερίδας USA Today.

Έχοντας αναδειχθεί στο παρελθόν ως ένας από τους «10 κωμικούς που αξίζει να παρακολουθήσετε» από το Variety και περιγραφόμενος από το Advocate ως «τολμηρός και αταλάντευτα αυθεντικός», ο Lane έχει πάνω από 4,5 εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Matteo Lane: Ανακοινώθηκε και τρίτο show στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου

Το σπέσιαλ του «Hair Plugs & Heartache» και το αγαπημένο των θαυμαστών «The Advice Special» έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Στην οθόνη, οι συμμετοχές του περιλαμβάνουν τις σειρές ABBOTT ELEMENTARY, SURVIVAL OF THE THICKEST, καθώς και MOLLI & MAX IN THE FUTURE, UPGRADED και MAINTENANCE REQUIRED.

Ο Matteo εμφανίζεται επίσης στο ειδικό σταντ-απ σόου του Netflix «Outstanding: A Comedy Revolution», το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από queer καλλιτέχνες, καθώς και στο JOAN RIVERS TRIBUTE στο NBC/Peacock. Με άπταιστη γνώση πέντε γλωσσών και φωνητικό εύρος έξι οκτάβων, ο Matteo ζούσε στην Ιταλία ως ζωγράφος ελαιογραφίας και κλασικά εκπαιδευμένος τραγουδιστής όπερας πριν ξεκινήσει την καριέρα του στην κωμωδία.

Matteo Lane: Ανακοινώθηκε και τρίτο show στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες παραστάσεων:

MATTEO LANE LIVE IN ATHENS
«We Gotta Catch Up!»

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου (early & late show) & Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026

Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29
Doors Open: 20:30 / Starts 21:30

Εισιτήρια:

Front Row VIP: 80 euro
Front Rows : 40 euro
Main Area: 35 euro
 

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