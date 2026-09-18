Συνατσάκη: Με την κόρη της στη Walt Disney στο Παλάτι της Σταχτοπούτας

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από το μαγευτικό ταξίδι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής ταξίδεψαν με την κόρη τους Ολίβια στη Walt Disney στη Φλόριντα.
  • Η οικογένεια επισκέπτεται το Παλάτι της Σταχτοπούτας, σύμβολο του Magic Kingdom.
  • Το παλάτι έχει τρία επίπεδα, περιλαμβάνοντας ψηφιδωτά από 300.000 κομμάτια γυαλιού και το Bibbidi Bobbidi Boutique.
  • Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν κράτηση για εστιατόριο με θέα στο πάρκο και φωτογραφίες με πριγκίπισσες.
  • Η Μυστική Σουίτα είναι υπερπολυτελής και προσφέρεται μόνο σε VIP καλεσμένους.

Ένα παραμυθένιο ταξίδι πραγματοποίησαν η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής μαζί με τη μοναχοκόρη τους, Ολίβια. Οι τρεις τους έκλεισαν αεροπορικά εισιτήρια με προορισμό τη Φλόριντα των ΗΠΑ προκειμένου να πάνε στη Walt Disney.

Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story

Συνατσάκη: Με την κόρη της στη Walt Disney στο Παλάτι της Σταχτοπούτας

Η παρουσιάστριας μοιράστηκε μία φωτογραφία της 3, 5 ετών κόρη της μέσα από το αεροπλάνο να κοιτάει το παράθυρο, αναφέροντας πως «Κατευθύνονται προς έναν παραμυθένιο προορισμό»..

Λίγο αργότερα με ένα άλλο Instastory της αποκάλυψε ποιος είναι αυτός ο αγαπημένος και παραμυθένιος προορισμός.  Πρόκειται για το  Παλάτι της Σταχτοπούτας. 

Συνατσάκη: Με την κόρη της στη Walt Disney στο Παλάτι της Σταχτοπούτας
Το εμβληματικό κεντρικό παλάτι και σύμβολο του θεματικού πάρκου Magic Kingdom στο Walt Disney World Resort  είναι 57 μέτρα και το εσωτερικό του χωρίζεται σε τρία βασικά επίπεδα.

Το Ισόγειο και το Πέρασμα που περιλαμβάνει:

Τα ψηφιδωτά που αποτελούνται από πάνω από 300.000 κομμάτια ιταλικού γυαλιού (κάποια με επικαλύψεις χρυσού 24 καρατίων) και αφηγούνται ολόκληρη την ιστορία της Σταχτοπούτας.

Το Bibbidi Bobbidi Boutique, μέρος που τα παιδιά μπορούν να μεταμορφωθούν σε πριγκίπισσες.

Εστιατόριο

Όσοι επισκέπτες θέλουν να φάνε στο εστιατόρια θα πρέπει να κάνουν κράτηση. Πρόκειται για μία μοναδική εμπειρία που οι επισκέπτες τρώνε με θέα το πάρκο μέσα από τα βιτρό παράθυρα και οι πριγκίπισσες της Disney περνούν από τα τραπέζια για φωτογραφίες.

Η Μυστική Σουίτα 

Το τελευταίο επίπεδο είναι η μυστική σουίτα, στην οποία δεν μπορεί να πάει κάποιος δίνοντας χρήματα. Πρόκειται για μια υπερπολυτελή βασιλική σουίτα 60 τ.μ. δίνεται μόνο σε σπάνιους διαγωνισμούς ή VIP καλεσμένους.
 

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