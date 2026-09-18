Τι είχε αποκαλύψει για την οικογένειά της στην εκπομπή Breakfast@Star

Ένα παραμυθένιο ταξίδι πραγματοποίησαν η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής μαζί με τη μοναχοκόρη τους, Ολίβια. Οι τρεις τους έκλεισαν αεροπορικά εισιτήρια με προορισμό τη Φλόριντα των ΗΠΑ προκειμένου να πάνε στη Walt Disney.

Η παρουσιάστριας μοιράστηκε μία φωτογραφία της 3, 5 ετών κόρη της μέσα από το αεροπλάνο να κοιτάει το παράθυρο, αναφέροντας πως «Κατευθύνονται προς έναν παραμυθένιο προορισμό»..

Λίγο αργότερα με ένα άλλο Instastory της αποκάλυψε ποιος είναι αυτός ο αγαπημένος και παραμυθένιος προορισμός. Πρόκειται για το Παλάτι της Σταχτοπούτας.



Το εμβληματικό κεντρικό παλάτι και σύμβολο του θεματικού πάρκου Magic Kingdom στο Walt Disney World Resort είναι 57 μέτρα και το εσωτερικό του χωρίζεται σε τρία βασικά επίπεδα.

Το Ισόγειο και το Πέρασμα που περιλαμβάνει:

Τα ψηφιδωτά που αποτελούνται από πάνω από 300.000 κομμάτια ιταλικού γυαλιού (κάποια με επικαλύψεις χρυσού 24 καρατίων) και αφηγούνται ολόκληρη την ιστορία της Σταχτοπούτας.

Το Bibbidi Bobbidi Boutique, μέρος που τα παιδιά μπορούν να μεταμορφωθούν σε πριγκίπισσες.

Εστιατόριο

Όσοι επισκέπτες θέλουν να φάνε στο εστιατόρια θα πρέπει να κάνουν κράτηση. Πρόκειται για μία μοναδική εμπειρία που οι επισκέπτες τρώνε με θέα το πάρκο μέσα από τα βιτρό παράθυρα και οι πριγκίπισσες της Disney περνούν από τα τραπέζια για φωτογραφίες.

Η Μυστική Σουίτα

Το τελευταίο επίπεδο είναι η μυστική σουίτα, στην οποία δεν μπορεί να πάει κάποιος δίνοντας χρήματα. Πρόκειται για μια υπερπολυτελή βασιλική σουίτα 60 τ.μ. δίνεται μόνο σε σπάνιους διαγωνισμούς ή VIP καλεσμένους.

