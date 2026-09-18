Barbie: Η ταινία-φαινόμενο έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star

H μεγάλη πρεμιέρα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία Barbie θα προβληθεί σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00.
  • Πρωταγωνιστούν οι Μάργκο Ρόμπι ως Barbie και Ράιαν Γκόσλινγκ ως Ken σε μια κωμωδία φαντασίας που εξερευνά την πραγματικότητα πέρα από την ιδανική Barbieland.
  • Η ταινία έχει κερδίσει Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο τραγούδι και έχει γίνει η πιο εμπορική ταινία που έχει σκηνοθετήσει γυναίκα.
  • Η σκηνοθέτης Γκρέτα Γκέργουιγκ χρησιμοποιεί την Barbie για να σχολιάσει στερεότυπα γύρω από το φύλο και την κοινωνία.
  • Με προϋπολογισμό 145 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία έχει έσοδα άνω των 1,4 δισ. δολαρίων παγκοσμίως.

Μια ακόμη λαμπερή κινηματογραφική πρεμιέρα έρχεται στην οθόνη του Star! Το παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο Barbie, που «έσπασε» ταμεία, θα προβληθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00, σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή!

 

Think pink! Think Barbie! Think Star!

Η Barbie, η πιο διάσημη κούκλα του κόσμου ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη σε μια απολαυστική περιπέτεια, που ανατρέπει όλα όσα γνωρίζουμε για εκείνη με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Στη Barbieland, όλα είναι τέλεια. Οι μέρες είναι ηλιόλουστες, τα πάρτι ατελείωτα και κάθε μέρα μοιάζει ιδανική. Η Barbie, όμως, αρχίζει να βιώνει… υπαρξιακές αναζητήσεις και αποφασίζει να ταξιδέψει στον πραγματικό κόσμο, μαζί με τον Ken, για να ανακαλύψει τι πραγματικά συμβαίνει. Μόνο που ο πραγματικός κόσμος δεν είναι ακριβώς όπως τον φανταζόταν…

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Barbie: Η ταινία-φαινόμενο έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star

Εκρηκτικό χιούμορ, φαντασμαγορικά σκηνικά, φανταστική μουσική, χορός και μια ιστορία που κρύβει πολύ περισσότερα απ’ όσα φαίνονται, προβάλλοντας μηνύματα που αγγίζουν και προβληματίζουν. Η ταινία Barbie καταφέρνει να είναι διασκεδαστική και ταυτόχρονα απρόσμενα ουσιαστική, επίκαιρη και συγκινητική.

Πρωταγωνιστούν η Μάργκο Ρόμπι στον εμβληματικό ρόλο της Barbie και ο Ράιαν Γκόσλινγκ ως ακαταμάχητος Κen, σε δύο απολαυστικές ερμηνείες.

Είναι ροζ, είναι ανατρεπτική, είναι η Barbie και είναι μόνο στο Star,  το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00! 

Υπόθεση ταινίας: Τι θα γινόταν αν η Barbie άφηνε για λίγο τον τέλειο κόσμο της και αποφάσιζε να ανακαλύψει τι σημαίνει να είσαι πραγματικά άνθρωπος με ατέλειες και αδυναμίες;


Η Barbie και ο Ken ζουν στη Barbieland, έναν ιδανικό και φαινομενικά τέλειο κόσμο, στον οποίο οι Barbie κατέχουν τις σημαντικότερες θέσεις και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνία. Η στερεοτυπική Barbie, ζει μια καθημερινότητα γεμάτη χαρά και τελειότητα, μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να βιώνει πρωτόγνωρα συναισθήματα και να σκέφτεται τον θάνατο. Αναζητώντας την αιτία αυτών των αλλαγών, η Barbie ταξιδεύει μαζί με τον Ken,   στον πραγματικό κόσμο.

Εκεί, οι δυο τους έρχονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από αυτή που γνώριζαν στην Barbieland. Η Barbie ανακαλύπτει ότι η εικόνα της στον πραγματικό κόσμο δεν ανταποκρίνεται πάντα στο μήνυμα της γυναικείας ενδυνάμωσης που πίστευε ότι αντιπροσωπεύει, ενώ ο Ken γνωρίζει για πρώτη φορά την έννοια της πατριαρχίας… 
Κωμωδία φαντασίας αμερικανικής, βρετανικής, καναδικής συμπαραγωγής 2023
Διάρκεια: 105’
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκρέτα Γκέργουιγκ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάργκο Ρόμπι, Ράιαν Γκόσλινγκ, Αμέρικα Φερέρα, Γουίλ Φάρελ, Ρία Πέρλμαν

Έξτρα πληροφορίες:


•    Η Γκρέτα Γκέργουιγκ σκηνοθέτησε την ταινία, την οποία έγραψε μαζί με τον σύντροφό της και συνάδελφο σκηνοθέτη Νόα Μπάουμπακ. Χρησιμοποιεί την Barbie και την Barbieland ως τρόπο να σχολιάσει τα στερεότυπα γύρω από το φύλο, την πατριαρχία, τις κοινωνικές προσδοκίες, την ταυτότητα και την ανάγκη του ανθρώπου να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι.
•    Η ταινία κατέκτησε Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Καλύτερου Τραγουδιού-What Was I Made for?», ενώ ήταν υποψήφια στις κατηγορίες «Καλύτερη Ταινία», «Β΄ Ανδρικός Ρόλος», «Β’ Γυναικείος Ρόλος», «Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο», «Καλύτερα Σκηνικά», «Καλύτερα Κοστούμια», «Καλύτερου Τραγουδιού -I’m Just Ken».
•    Πρόκειται για την πρώτη ζωντανή ταινία για την Barbie μετά από πάρα πολλές ψηφιακού κινουμένου σχεδίου, που κυκλοφορούσαν αποκλειστικά για τη μικρή οθόνη. 
•    Με προϋπολογισμό μόλις 145 εκατομμύρια δολάρια, ξεπέρασε σε έσοδα τα 1,4 δισ. δολάρια παγκοσμίως και έγινε η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Warner  και η πιο εμπορική ταινία που έχει σκηνοθετήσει γυναίκα.  
•    Η σκηνοθέτης επέλεξε να χρησιμοποιήσει ελάχιστα ψηφιακά εφέ (CGI) για τον κόσμο της Barbie. Τα περισσότερα σκηνικά, τα σύννεφα ακόμα και η χαρακτηριστική διαδρομή με τη ροζ τσουλήθρα και το αυτοκίνητο έγιναν με πραγματικά, φυσικά σκηνικά και πρακτικά εφέ.
•    Το μαγιό και η συνολική εμφάνιση που φοράει η Barbie στην εναρκτήρια σκηνή είναι μια ακριβής αντιγραφή της πρωτότυπης κούκλας Barbie του 1959 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα καταστήματα.
•    Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε 18 περούκες και 30 πρόσθετα μαλλιών σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Κατά μέσο όρο, κάθε περούκα κόστισε στην παραγωγή 40.000 δολάρια! 
 

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