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Λελέ Γκόφα: Παραλίγο να γίνει ατύχημα στον δρόμο – Η απρόοπτη στιγμή

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Ένα απρόοπτο περιστατικό στον δρόμο στάθηκε η αφορμή για την παρέμβαση της Λελέ Γκόφα στα social media.

Η ίδια αποκάλυψε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε ότι, ενώ οδηγούσε σε κεντρικό δρόμο χωριού, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα πρόβατο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να συγκρουστεί μαζί του.

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Όπως ανέφερε, το ζώο βρισκόταν μόνο του στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετές ημέρες. Αφού σταμάτησε, προσπάθησε να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη του, ρωτώντας μάλιστα και βοσκούς της περιοχής, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει σε ποιον ανήκει.

Στη συνέχεια πληροφορήθηκε πως το πρόβατο περιφέρεται μόνο του εδώ και τρεις με τέσσερις ημέρες και πως αρκετοί κάτοικοι το έχουν ήδη δει. Η εικόνα του ζώου, σύμφωνα με όσα μετέφερε, έκανε αρκετούς να θεωρούν ότι ενδεχομένως αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Λελέ Γκόφα: «Ο Στέλιος Ρόκκος δεν είναι εύκολος άνθρωπος»

Στέλιος Ρόκκος-Λελέ Γκόφα

 Στέλιος Ρόκκος-Λελέ Γκόφα

Η Λελέ Γκόφα δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι ένα ζώο βρισκόταν επί ημέρες σε έναν κεντρικό δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο το ίδιο όσο και τους οδηγούς.

«Χθες βράδυ στον κεντρικό δρόμο του χωριού παραλίγο να τρακάρω πάνω σε αυτό το προβατάκι. Σταμάτησα. Ρώτησα βοσκούς. Έψαξα να βρω σε ποιον ανήκει. Σε κανέναν. Και μετά έμαθα ότι κυκλοφορεί έτσι μόνο του εδώ και 3-4 μέρες και το έχουν δει αρκετοί. Κανείς δεν το πλησιάζει γιατί φαίνεται άρρωστο και λογικά, κανένας κτηνοτρόφος δεν θέλει να το βάλει στο κοπάδι του.

Η απορία μου όμως είναι άλλη: Όταν ένα άρρωστο παραγωγικό ζώο βρίσκεται εγκαταλελειμμένο για μέρες στη μέση ενός κεντρικού δρόμου ποιος είναι υπεύθυνος; Ο Δήμος; Η κοινότητα; Κάποια κτηνιατρική υπηρεσία; Κάποιος; Περιμένουμε απλώς να πεθάνει; Να το χτυπήσει αυτοκίνητο; Ή να προκαλέσει ατύχημα και να χτυπήσει και άνθρωπος;

Εγώ χθες δεν μπόρεσα να το αφήσω εκεί. Το βάλαμε στο φορτηγό και το πήγαμε στον στάβλο μας, απομονωμένο από τα υπόλοιπα ζώα. Γιατί το “δεν είναι δικό μου” δεν μπορεί να σημαίνει “δεν είναι κανενός μας πρόβλημα”», έγραψε χαρακτηριστικά η Λελέ Γκόφα.

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