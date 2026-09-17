Δημοσκόπηση: Κέρδη Για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Πτώση για ΕΛΑΣ

Μικρά κέρδη αποκομίζουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στην πρώτη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1 μετά τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών. Εν τω μεταξύ, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει ήπια πτώση την ώρα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού περιορίζεται στο 5,5%

Εκτίμηση ψήφου

ΝΔ – 31%

ΕΛΑΣ – 16%

ΠΑΣΟΚ – 11,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – 7,2%

ΚΚΕ – 6,8%

ΠΛΕΥΣΗ – 5,5%

ΕΛΠΙΔΑ – 5,5%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – 3,5%

ΜΕΡΑ 25 – 3,2%

ΣΥΡΙΖΑ – 1,6%

Σπαρτιάτες – 1,4%

Νίκη – 1,3%

Δημοκράτες 1%

ΑΛΛΟ – 4,5%