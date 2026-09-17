Δημοσκόπηση: Κέρδη μετά τη ΔΕΘ για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Πτώση για ΕΛ.Α.Σ

Τα ποσοστά του κόμματος Καρυστιανού

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Πολιτικη
Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)
Δημοσκόπηση: Κέρδη Για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Πτώση για ΕΛΑΣ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ καταγράφουν μικρά κέρδη στη δημοσκόπηση της MARC μετά τη ΔΕΘ.
  • Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα σημειώνει ήπια πτώση.
  • Εκτίμηση ψήφου: ΝΔ 31%, ΕΛ.Α.Σ. 16%, ΠΑΣΟΚ 11,5%.
  • Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία περιορίζεται στο 5,5%.
  • Άλλες δυνάμεις: Ελληνική Λύση 7,2%, ΚΚΕ 6,8%, Πλεύση 5,5%.

Μικρά κέρδη αποκομίζουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στην πρώτη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1 μετά τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών. Εν τω μεταξύ, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει ήπια πτώση την ώρα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού περιορίζεται στο 5,5%

Εκτίμηση ψήφου

ΝΔ – 31%
ΕΛΑΣ – 16%
ΠΑΣΟΚ – 11,5%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – 7,2%
ΚΚΕ – 6,8%
ΠΛΕΥΣΗ – 5,5%
ΕΛΠΙΔΑ – 5,5%
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – 3,5%
ΜΕΡΑ 25 – 3,2%
ΣΥΡΙΖΑ – 1,6%
Σπαρτιάτες – 1,4%
Νίκη – 1,3%
Δημοκράτες 1%
ΑΛΛΟ – 4,5%

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