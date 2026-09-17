Δημοσκόπηση: Κέρδη Για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Πτώση για ΕΛΑΣ

Μικρά κέρδη αποκομίζουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στην πρώτη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1 μετά τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών. Εν τω μεταξύ, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει ήπια πτώση την ώρα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού περιορίζεται στο 5,5%
Εκτίμηση ψήφου
ΝΔ – 31%
ΕΛΑΣ – 16%
ΠΑΣΟΚ – 11,5%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – 7,2%
ΚΚΕ – 6,8%
ΠΛΕΥΣΗ – 5,5%
ΕΛΠΙΔΑ – 5,5%
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – 3,5%
ΜΕΡΑ 25 – 3,2%
ΣΥΡΙΖΑ – 1,6%
Σπαρτιάτες – 1,4%
Νίκη – 1,3%
Δημοκράτες 1%
ΑΛΛΟ – 4,5%